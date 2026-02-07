Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Famoso cantante de Bonka confirmó el nacimiento de su hijo junto a su esposa: así lo anunciaron

Reconocida pareja del entretenimiento colombiano confirmó el nacimiento de su bebé tras semanas de gran expectativa.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Famoso cantante de Bonka confirmó el nacimiento de su hijo junto a su esposa: así lo anunciaron
¿Quién es la reconocida pareja del entretenimiento que confirmó el nacimiento de su bebé? | Foto: Freepik

En las últimas horas, una reconocida pareja que hace parte del entretenimiento colombiano se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el nacimiento de su bebé.

Además, el padre del bebé que nació es uno de los integrantes de la reconocida banda colombiana ‘Bonka’ de tropipop, la cual ha tenido gran popularidad en las diferentes plataformas digitales tras la expectativa del nacimiento de su segunda bebé.

¿Quién es la reconocida pareja del entretenimiento colombiano que confirmó el nacimiento de su bebé?

Desde luego, una de las parejas que más se ha destacado en el mundo del entretenimiento colombiano son el cantante de Bonka, Alejandro González y Manuela Cardona, quien es una reconocida presentadora y comunicadora social colombiana, quien se ha destacado por su amplia trayectoria profesional.

Famoso cantante de Bonka confirmó el nacimiento de su hijo junto a su esposa: así lo anunciaron
Así confirmaron Alejandro González y Manuela Cardona el nacimiento de su bebé. | Foto: Freepik

Con base en esto, la pareja ha acaparado la atención mediática por parte de los internautas tras mantenerlos a las expectativas desde que confirmaron el especial anuncio de que se convertirían en padres por segunda vez de una hermosa bebé, quien se ha convertido en principal fuente de inspiración junto a su primogénito.

¿Cómo anunciaron Alejandro González y Manuela Cardona el nacimiento de se segunda bebé?

Cabe destacar que la presentadora Manuela Cardona ha acaparado la tención mediática desde hace varias semanas tras mantener a la expectativa a sus seguidores acerca del nacimiento de su bebé.

Sin embargo, Alejandro y Manuela anunciaron a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 100 mil seguidores, una emotiva publicación en la que expresaron las siguientes palabras:

“Hace tres años se agrandó la casa. Hoy estamos completos porque llegaste tú Bruna, 29/01/26”, agregó en el comunicado la pareja.

Desde luego, la noticia ha tomado por sorpresa a una ola de seguidores, quienes han compartido una ola de reacciones tras confirmarse le especial noticia, dividiendo múltiples comentarios mediante las distintas plataformas digitales.

Famoso cantante de Bonka confirmó el nacimiento de su hijo junto a su esposa: así lo anunciaron
¿Cómo se llama la bebé de Alejandro González y Manuela Cardona? | Foto: Freepik

Por su parte, reconocidas figuras que también hacen parte del entretenimiento colombiano como: Laura de León, Juan Manuel Mendoza Melina Ramírez y Alejandra Tamayo, compartieron especiales comentarios tras revelarse la especial noticia del nacimiento de Bruna.

