¿Cómo unirte al trend viral y crear tu caricatura con ChatGPT según tu profesión u oficio?

Conoce cómo crear tu caricatura viral con ChatGPT según tu profesión y súmate al trend que arrasa en redes paso a paso y en minutos.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Así puedes crear tu caricatura con ChatGPT de acuerdo a tu profesión u oficio
Así de fácil puedes crear tu caricatura con ChatGPT. (Fotos: Creadas con IA)

Seguramente has notado que en redes sociales cada vez más personas comparten caricaturas de sí mismas que reflejan sus profesiones u oficios. Por eso, aquí te explicamos paso a paso cómo crear la tuya usando ChatGPT.

¿Cómo puedo crear una caricatura mía con ChatGPT?

Usuarios de distintas plataformas digitales ya están compartiendo sus caricaturas generadas con esta inteligencia artificial, que suele ser útil para hacer consultas, resolver dudas, crear contenidos y apoyar distintas tareas del día a día.

Caricatura de un plomero creada con Inteligencia artificial
Usuarios en redes ya han creado su propia caricatura con ChatGPT. (Foto: Creada con IA)

Y una de las maneras más fáciles de hacerlo es usando este prompt que está circulando como guía entre quienes ya se sumaron a la tendencia.

Crea una caricatura de mí y mi trabajo basándote en todo lo que sabes sobre mí, de acuerdo a nuestras conversaciones".

Pero para que te salga bien, debes darle ciertas instrucciones o pasos más, para que tu caricatura salga a tu gusto.

¿Qué instrucciones o pasos debo indicarle a ChatGPT para que me ayude a generar mi caricatura?

Una vez hayas ingresado el prompt ya mencionado, debes adjuntar una fotografía tuya que más te guste, para que el programa tenga una referencia visual y la caricatura tenga rasgos parecidos a los tuyos.

Asimismo, puedes añadirle información relevante de detalles que quieras que salgan en tu caricatura.

Por ejemplo: si trabajas como enfermero, puedes darle indicaciones de que haga un consultorio con ciertas herramientas propias de esta profesión. Cuanta más información escribas, más cercano será el resultado deseado.

Ya una vez que observes que tu caricatura está a tu gusto, puedes descargarla y compartirla en tus redes sociales.

¿Qué información le debo dar a ChatGPT para crear mi caricatura si soy nuevo?

Si eres nuevo usando esta inteligencia artificial, solo necesitas proporcionarle datos clave como a qué te dedicas, qué tipo de caricatura deseas y seguir paso a paso las instrucciones mencionadas.

Cabe resaltar que varias celebridades, como la actriz Carolina Sabino, ya se han sumado a este trend que se ha tomado internet para mostrar sus resultados.

