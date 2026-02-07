¿Cómo unirte al trend viral y crear tu caricatura con ChatGPT según tu profesión u oficio?

Seguramente has notado que en redes sociales cada vez más personas comparten caricaturas de sí mismas que reflejan sus profesiones u oficios. Por eso, aquí te explicamos paso a paso cómo crear la tuya usando ChatGPT.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón contó cómo la hermana de Yeison Jiménez le dio la noticia de la muerte de su novio

¿Cómo puedo crear una caricatura mía con ChatGPT?

Usuarios de distintas plataformas digitales ya están compartiendo sus caricaturas generadas con esta inteligencia artificial, que suele ser útil para hacer consultas, resolver dudas, crear contenidos y apoyar distintas tareas del día a día.

Usuarios en redes ya han creado su propia caricatura con ChatGPT. (Foto: Creada con IA)

Y una de las maneras más fáciles de hacerlo es usando este prompt que está circulando como guía entre quienes ya se sumaron a la tendencia.

Crea una caricatura de mí y mi trabajo basándote en todo lo que sabes sobre mí, de acuerdo a nuestras conversaciones".

Pero para que te salga bien, debes darle ciertas instrucciones o pasos más, para que tu caricatura salga a tu gusto.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez reaparece en redes con esta fotografía recordando al cantante: ¿cuál?

¿Qué instrucciones o pasos debo indicarle a ChatGPT para que me ayude a generar mi caricatura?

Una vez hayas ingresado el prompt ya mencionado, debes adjuntar una fotografía tuya que más te guste, para que el programa tenga una referencia visual y la caricatura tenga rasgos parecidos a los tuyos.

Asimismo, puedes añadirle información relevante de detalles que quieras que salgan en tu caricatura.

Por ejemplo: si trabajas como enfermero, puedes darle indicaciones de que haga un consultorio con ciertas herramientas propias de esta profesión. Cuanta más información escribas, más cercano será el resultado deseado.

Ya una vez que observes que tu caricatura está a tu gusto, puedes descargarla y compartirla en tus redes sociales.

Artículos relacionados Viral El eclipse solar más largo del siglo oscurecerá el día por más de 6 minutos: aquí los detalles

¿Qué información le debo dar a ChatGPT para crear mi caricatura si soy nuevo?

Si eres nuevo usando esta inteligencia artificial, solo necesitas proporcionarle datos clave como a qué te dedicas, qué tipo de caricatura deseas y seguir paso a paso las instrucciones mencionadas.

Cabe resaltar que varias celebridades, como la actriz Carolina Sabino, ya se han sumado a este trend que se ha tomado internet para mostrar sus resultados.