Sale a la luz la razón por la que Carolina Sabino, finalista de MasterChef, se fue de Colombia

Carolina Sabino se convirtió en una de las participantes de MasterChef Celebrity más queridas por el público colombiano y su llegada a la final del programa despertó la curiosidad de varios internautas sobre su vida.

¿Por qué Carolina Sabino, finalista de MasterChef Celebrity, se fue de Colombia?

Algo por lo que se ha destacado Carolina Sabino a lo largo de la competencia es por sus platos inspirados en Ecuador, país en el que reside desde hace más de 10 años.

La actriz lleva radicada en el vecino país desde hace más de una década cuando decidió mudarse allí en compañía de su hijo Tomás y su esposo Mario Bert.

Carolina tuvo a su segundo hijo, Benjamín, en Ecuador, fruto de su matrimonio, y desde ese momento decidió quedarse a vivir en dicho país.

Según reveló la actriz, se enamoró de la cultura ecuatoriana desde el primer momento que llegó y sintió que sería un buen entorno para el crecimiento de sus hijos y sus proyectos artísticos, en especial el de la música.

Aunque lleva todos estos años viviendo allí, la finalista de MasterChef Celebrity ha dejado claro que siempre vuelve a Colombia ya sea por algún proyecto artístico y por visitar a sus familiares.

¿Quién es el esposo de Carolina Sabino, finalista de MasterChef Celebrity

Carolina Sabino está casada con el empresario chileno Mario Bert, a quien conoció en 2005 y quien fue la persona que incentivó a la actriz a mudarse a Ecuador, ya que él llevaba allí varios años.

La finalista de MasterChef recientemente reveló en una entrevista que impulsada por el amor decidió mudarse a Ecuador, pero estando allí vio una oportunidad por lograr cumplir su sueño en la música, algo que siempre la había apasionado.

En la actualidad, su hijo mayor, Tomás, fruto de su relación con el actor Kike Duque, al parecer, ya se fue de la casa y vive de manera independiente, sin embargo, es bastante cercano a su mamá y hermano menor.

Por eso, Benjamín, el hijo menor de la actriz se ha convertido en el consentido de la casa y quien es la mayor compañía para Carolina, precisamente, en la final de MasterChef Celebrity el pequeño enterneció a todos al hablar de su mamá y lo mucho que la ha extrañado.

¿Quién es la mamá de Carolina Sabino, finalista de MasterChef Celebrity?

La familia de Carolina Sabino encantó a todos los televidentes de MasterChef Celebrity, sin embargo, muchos no saben que la mamá de ella también es actriz y conocida en Colombia.

La mamá de Carolina Sabino es Myriam De Lourdes, una experimentada actriz nacida en Cartagena que destacado en la televisión colombiana en producciones como ‘Café con aroma de mujer’, ‘Gallito Ramírez’, ‘Señora Isabel’, entre otras producciones.

Myriam De Lourdes se ha mostrado orgullosa de la participación de la actriz en MasterChef Celebrity y a través de redes sociales le ha expresado todo su cariño y apoyo.