Finalista de MasterChef se ausenta de las entrevistas previas y comparte emotivo mensaje en redes

La finalista no asistió a las entrevistas y explicó las razones en un emotivo mensaje compartido en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Finalista de MasterChef Celebrity se ausenta de las entrevistas.
Finalista de MasterChef Celebrity explica las razones de su ausencia a las entrevistas previas a la gran final del programa. (Foto Canal RCN)

La recta final de MasterChef Celebrity llegó cargada de expectativa, emociones y sorpresas.

Alejandra Ávila no asiste a las entrevistas en RCN.
Alejandra Ávila no asiste a las entrevistas en RCN por motivos profesionales. (Foto Canal RCN)

El camino de los concursantes ha estado lleno de retos, lágrimas y momentos memorables que han conectado con los televidentes desde el primer capítulo.

Sin embargo, en la antesala de la gran final, un detalle llamó la atención: una de las cuatro finalistas no estuvo presente en las entrevistas previas realizadas por los programas matutinos del Canal RCN.

¿Por qué se ausentó de las entrevistas de MasterChef Celebrity Alejandra Ávila?

Alejandra Ávila, que se ha ganado el cariño del público por su entrega en la cocina y su carisma frente a las cámaras, dejó entrever en una publicación que se encuentra ocupada con compromisos profesionales y fuera de la ciudad.

En el video, aparece en medio de un parque y explica la razón de su ausencia.

Aunque no pudo estar físicamente en las entrevistas, la finalista envió un emotivo mensaje para sus compañeras y los jurados.

“Es el proyecto más lindo de mi vida”, expresó Alejandra Ávila en su publicación.

¿Qué mensaje le dejó Alejandra Ávila a sus compañeras finalistas de MasterChef Celebrity?

Además, Alejandra le agradeció a sus compañeros de competencia, a los televidentes que la acompañaron desde el inicio y resaltó que este ha sido “el proyecto más lindo” en el que ha participado y que difícilmente lo podrá olvidar.

También dedicó unas palabras a los tres jurados, reconociendo que aprendió mucho de cada uno durante el proceso y que su guía fue fundamental para llegar hasta la última etapa.

La actriz aseguró que está tranquila con el resultado, pues considera que cualquiera de las finalistas, incluyéndose, merece el título.

Según sus palabras, las mejores cocineras de la temporada están en la final y todas soñaron con llegar a ese momento.

Cada reto, dijo, fue realizado con amor y pasión, lo que hace que la victoria de cualquiera sea justa y significativa.

Hoy a las 8:00 p.m., por la señal del Canal RCN, se conocerá finalmente el nombre de la nueva MasterChef Celebrity.

Hoy conoceremos a la ganadora.
Hoy conoceremos a la ganadora de MasterChef Celebrity 10 años. (Foto Canal RCN)
