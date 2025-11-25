Hassam preocupó a sus seguidores con su publicación desde el hospital: “Cambio de aceite”

La vida de Hassam ha estado marcada por la risa, pero también por momentos difíciles que han puesto a prueba su fortaleza.

Hassam sufre de mieloma múltiple, un tipo de cáncer. (Foto Canal RCN)

Esta vez, el humorista colombiano volvió a preocupar a sus seguidores al compartir una imagen desde el hospital, donde se le ve en medio de un procedimiento médico.

¿Qué publicó Hassam desde el hospital?

En la fotografía, Hassam aparece recostado en una camilla mientras recibe lo que parece ser una transfusión de sangre.

Fiel a su estilo, acompañó la publicación con un mensaje en el que aseguró estar en un “cambio de aceite”, buscando transmitir tranquilidad y buen humor a pesar de la situación.

“En técnico-mecánica”, escribió Hassam en su publicación.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar y rápidamente la publicación se llenó de comentarios de apoyo y preocupación.

¿Qué padece el humorista Hassam?

El comediante ha enfrentado en los últimos años un diagnóstico de mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta la médula ósea y que lo obligó a retirarse de varios proyectos televisivos, entre ellos el programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, que conducía junto a Valentina Taguadoy Johana Velandia.

Su salida fue motivada por recomendaciones médicas, ya que los tratamientos y controles requerían toda su atención.

Aunque la imagen generó inquietud, Hassam ha demostrado en repetidas ocasiones que su fortaleza y sentido del humor son sus principales aliados frente a la enfermedad.

Sus publicaciones reflejan un espíritu resiliente y una capacidad de transformar momentos difíciles en mensajes de esperanza para quienes lo siguen.

La fotografía desde el hospital no solo generó preocupación, también reafirmó la manera en que Hassam afronta su realidad: con humor, gratitud y la convicción de que cada día es una oportunidad para seguir adelante.

Según el Colegio Médico Colombiano, El mieloma múltiple es considerado uno de los cánceres hematológicos más frecuentes en el mundo.

Tradicionalmente se veía como una enfermedad incurable, pero en la actualidad los especialistas aplican nuevas terapias inmunológicas, tratamientos celulares y técnicas avanzadas de diagnóstico que dan esperanzas duraderas para las personas que lo sufren.

En Latinoamérica, se estima que alrededor de 35.000 personas viven con esta condición, y aunque la detección tardía sigue siendo un reto, los avances médicos han permitido mejorar la calidad de vida y prolongar la supervivencia de los pacientes.

En el caso de Hassam, su actitud positiva y el acompañamiento médico constante son fundamentales.

Su historia pone en evidencia que, más allá de los tratamientos, el apoyo emocional y la actitud frente a la vida juegan un papel clave en la recuperación.