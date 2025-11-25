Jenn Muriel deslumbró con las fotos de su cumpleaños 31 celebrado en Puerto Rico

La reconocida influenciadora colombiana Jenn Muriel encantó a sus cientos de seguidores con un llamativo post en redes sociales con el que presumió su reciente celebración de cumpleaños que llevó a cabo en Puerto Rico.

¿Cuántos años cumplió Jenn Muriel y cómo los celebró?

Hace un par de días Jenn Muriel compartió con sus seguidores sus planes de viajar a Puerto Rico para celebrar un año más de vida y, durante todo este tiempo, mostró varios detalles de esta aventura en el exterior.

Sin embargo, el pasado lunes 24 de noviembre sorprendió con una publicación oficial realizada directamente en su feed de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, y allí dio más detalles de este viaje especial en el que celebró su cumpleaños número 31.

En las instantáneas se puede observar a la joven luciendo un encantador vestido rojo junto a unas zapatillas blancas mientras disfruta de la ciudad, seguido de imágenes en las que se le ve en las playas paradisíacas y en diferentes spots del lugar.

“31 añitos cumplió la criatura. Puerto Rico está cabr*n”, fue el mensaje con el que acompañó la encantadora publicación.

De esta manera, Jenn Muriel dejó ver que su cumpleaños 31 estuvo lleno de momentos especiales, paisajes encantadores y una celebración que rápidamente llamó la atención de todos sus seguidores.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la celebración del cumpleaños 31 de Jenn Muriel?

Los internautas no tardaron en expresar su admiración por Jenn Muriel durante la celebración de su cumpleaños 31. Muchos destacaron que, tras finalizar su relación con Yeferson Cossio, la influenciadora se ha mostrado completamente centrada en su crecimiento personal.

Entre los mensajes se leían comentarios como: “Eres una mujer muy linda, llena de luz propia, brillante y radiante como el sol. Que Dios te bendiga hoy y siempre, hermosa”, “Eres una mujer sencilla, muy hermosa y extraordinaria. Me alegro por vos, te mereces eso y mucho más”, y “Feliz cumpleaños, hermosa, que ese corazón siga brillando por siempre”.