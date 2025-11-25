Noticias de interés, tendencias y entretenimiento

Los primeros reclamos de El Flaco Solórzano a Lorena Altamirano salen a la luz Fernando Solórzano

La casa de los famosos: Lorena Altamirano reveló los primeros reclamos de El Flaco Solórzano

Lorena Altamirano reveló los primeros reclamos de El Flaco Solórzano sobre su posible participación en La casa de los famosos Colombia.

Gregorio Pernía enternece al mostrar el color de los ojos del bebé Gregorio Pernía

Esposa de Gregorio Pernía conmueve al revelar el color de los ojos de su bebé: “una alegría”

El bebé de Gregorio Pernía generó reacciones por su mirada, tras mostrarse el color de sus ojos en reveladoras fotos.

¿Nuevo amor a la vista? Lo que dijo Yana Karpova cuando le preguntaron por su corazón Influencers

¿Yana Karpova tiene nuevo amor? Esto respondió la influenciadora cuando le preguntaron

La influenciadora Yana Karpova responde a rumores sobre un posible nuevo romance tras su ruptura con Marlon Solórzano.

Lo más superlike

Nicolás de Zubiría, Belén Alonso, Jorge Rausch MasterChef Celebrity Colombia

La IA dice qué calificaría cada chef jurado para elegir a la ganadora de MasterChef Celebrity 2025

Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch; cada chef tiene su propia forma de decidir en la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity.

¡Duelo en la música popular! Falleció cantante luego de realizarse un procedimiento médico Talento nacional

¡Duelo en la música popular! Falleció cantante luego de realizarse un procedimiento médico

El mensaje de Eugenio Derbez para Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel Eugenio Derbez

Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel y envía un mensaje a Aislinn

Rituales para recibir diciembre Navidad

Los mejores rituales para recibir diciembre y obtener prosperidad, según la IA

Ryan Castro reaccionó a un fan. Ryan Castro

VIDEO: Así fue la reacción de Ryan Castro cuando un niño se le subió al escenario en plena presentación