Esposa de Gregorio Pernía conmueve al revelar el color de los ojos de su bebé: “una alegría”

El bebé de Gregorio Pernía generó reacciones por su mirada, tras mostrarse el color de sus ojos en reveladoras fotos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Gregorio Pernía enternece al mostrar el color de los ojos del bebé
Así lucen los impactantes ojos del bebé de Gregorio Pernía (Foto: AFP)

Gregorio Pernía y su esposa, Erika Farfán, volvieron a captar la atención del público tras convertirse en padres nuevamente.

La pareja, que ha compartido diferentes momentos de su vida familiar con sus seguidores, celebró la llegada de su tercer hijo juntos, noticia que se conoció gracias a una publicación hecha por el reconocido actor en redes sociales.

¿Qué mostró Gregorio Pernía sobre el bebé en sus primeras imágenes?

La semana pasada, Gregorio Pernía sorprendió con un video grabado desde el hospital en el que informó que la familia estaba a la espera del nacimiento del bebé.

Desde ese instante, los seguidores han mantenido el foco en la pareja, quienes llevan casi dos décadas juntos y suelen compartir contenido relacionado con su hogar y temas profesionales del actor.

En las últimas horas, fue Erika Farfán quien compartió una nueva serie de fotografías del recién nacido.

Las imágenes, tomadas cuando el bebé cumplió apenas una semana de vida, mostraron al pequeño tomando el sol y vistiendo distintos atuendos que llamaron la atención de los fanáticos.

Gregorio Pernía enternece al mostrar el color de los ojos del bebé
Así lucen los impactantes ojos del bebé de Gregorio Pernía (Foto: AFP)

En una de las fotos aparece con un pijama café con balones de fútbol americano, en otra luce un enterizo blanco de hilo y en la última se ve al bebé con los ojos abiertos, retrato que generó múltiples comentarios de los seguidores.

La mirada del pequeño se convirtió en el detalle protagonista de la publicación pues en él se le ve el color de sus ojos.

¿Por qué el bebé de Gregorio Pernía causó tantas reacciones?

La reacción del público no tardó en aparecer, especialmente por el parecido físico con su madre.

Los usuarios resaltaron que el bebé heredó los ojos verdes de Erika Farfán, rasgo que ha sido uno de los distintivos de la esposa del actor.

Gregorio Pernía enternece al mostrar el color de los ojos del bebé
Así lucen los impactantes ojos del bebé de Gregorio Pernía Así lucen los impactantes ojos del bebé de Gregorio Pernía (Foto: AFP)

Muchos seguidores recordaron que los hijos mayores del actor también han heredado rasgos de ambos padres, por lo que no sorprendió que el nuevo integrante de la familia mostrara un parecido evidente con Farfán desde sus primeros días.

“La carita de su mami”; “Que hermosura, nos tiene enamoradas” “Dios es La fotocopia de la mamá”, fueron algunos de los comentarios.

 

