Mamá de Blessd es criticada fuertemente por aparecer en su concierto: "Al inicio no lo quería"

El 22 de noviembre, el cantante paisa Blessd se presentó por primera vez en el Vive Claro de Bogotá, reuniendo a más de 55.000 personas en un concierto que agotó boletería y que fue considerado un hito para la carrera del artista.

Blessd canta ante más de 55 mil personas en Bogotá. (Foto Dimitrios Kambouris/AFP)

¿Cuál fue el gesto de Blessd con su mamá en el concierto de Bogotá?

Entre luces y ovaciones, un gesto llamó la atención de los asistentes: el abrazo de Blessd con su madre y la bendición que ella le dio antes de subir al escenario.

Esa escena, cargada de emoción, rápidamente se viralizó en redes sociales y abrió un debate entre sus seguidores.

Para algunos seguidores, fue un símbolo de unión y gratitud en una noche histórica; para otros, un recuerdo incómodo, ya que, según los seguidores, Blessd habría dado unas declaraciones donde mencionó que había crecido junto a su tía y su abuela.

Además, insinúan que la mamá de Blessd está presente ahora porque el paisa es famoso y tiene dinero.

“La mamá está ahora porque a los inicios no lo quería tener. Lo envío con la abuela, él estuvo rodando donde la tía, la abuela, y ahora si lo quiere”, escribió un internauta.

Asimismo, están los seguidores que defienden la situación alegando que todas las familias atraviesan procesos distintos y que ahora, al poder estar juntos, deben disfrutarlo.

Para sus seguidores más fieles, la bendición de su madre representa un vínculo único que merece respeto, más allá de las circunstancias pasadas.

¿Blessd tiene una gira musical por Europa?

El éxito en Bogotá fue solo el inicio de una etapa internacional. Blessd emprendió su primera gira por Europa, con presentaciones en ciudades como París, Milán, Barcelona, Sevilla, Málaga y Madrid entre finales de noviembre y comienzos de diciembre.

Esta serie de conciertos marca un paso decisivo en su internacionalización, consolidando su nombre en escenarios donde el reguetón colombiano sigue ganando terreno.

Al mismo tiempo, el paisa enfrenta uno de los capítulos más comentados de carrera: la tiradera con el cantante caleño Pirlo.

El vallecaucano lanzó el tema “El ficticio”, que ya cuenta con más de 7 millones de reproducciones en Youtube, cargado de acusaciones y audios filtrados, mientras Blessd respondió con su propia canción.

La disputa ha involucrado a figuras cercanas como Westcol y Kris R, convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más seguidos del género urbano.

Blessd vive un momento de máxima visibilidad: un concierto histórico en Bogotá, una gira europea que marca su internacionalización y un enfrentamiento musical.

Entre la música, los gestos familiares y las polémicas, el artista paisa sigue consolidándose como uno de los referentes más influyentes del reguetón colombiano.