¡Duelo en la música popular! Falleció cantante luego de realizarse un procedimiento médico

El mundo de la música popular se viste de luto tras confirmarse la muerte de cantante luego de un procedimiento médico.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién fue la reconocida cantante que falleció en las últimas horas? | Foto: Freepik

En las últimas horas, se confirmó la muerte de reconocida cantante de música popular colombiana, quien falleció luego de realizarse un procedimiento estético.

Además, la noticia ha dejado una ola de comentarios por parte de sus seguidores tras lanzar un sencillo, el cual comenzó a resonar a través de las diferentes plataformas musicales.

¿Quién fue la cantante de música popular que falleció luego de un procedimiento médico?

El nombre de Mayerly Díaz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes redes sociales tras confirmarse la noticia de su muerte.

Así se confirmó la muerte de la cantante. | Foto: Freepik

La noticia fue confirmada por parte de la Alcaldía Municipal de Quilipe, Cundinamarca, a través de su cuenta oficial de Facebook, en las que expresaron las siguientes palabras en un comunicado oficial:

“La Administración municipal de Quipile, en cabeza del alcalde Efraín Medina Valero, expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares por el fallecimiento de la Sra. Mayerly Díaz”, dice el comunicado oficial de Quilipe.

¿Cuál fue la causa de la muerte de la cantante Mayerly Díaz?

Según lo reveló el medio de comunicación independiente ‘Sucesos Valledupar’, se reveló que Mayerly Díaz, fue intervenida días antes de su fallecimiento a un procedimiento médico.

Por el momento, se desconoce cuál fue la intervención que la cantante de música popular se realizó. Sin embargo, se evidencia que falleció el pasado 22 de noviembre en el Hospital San Rafael de Facatativá.

Así también, varios de sus seguidores la han recordado con cariño al destacarse en varias de sus presentaciones en vivo y, también, por ser un gran referente de la música popular.

¿Qué legado dejó en la música la cantante Mayerly Díaz? | Foto: Freepik

¿Qué lanzamientos musicales tenía la vocalista Mayerly Díaz?

Es clave mencionar que Mayerly Díaz se destacó a lo largo de su vida al tener una gran habilidad en el campo artístico, en especial en el género de música popular, en el que demostró su talento al momento de interpretar varias canciones.

Días antes de confirmarse el fallecimiento de la cantante, lanzó, a través de su cuenta oficial de YouTube, con el videoclip del sencillo llamado: ‘Con tus chiros a otra parte’.

Otros de los sencillos en los que la cantante Mayerly Díaz adquirió gran popularidad a través de las diferentes plataformas musicales fue con: ‘No supiste perder’, ‘Aquí me tienen’, ‘Liberada’, ‘Rama seca’, ‘Quédate’ y ‘La gata de mi hermana’.

