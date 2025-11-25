Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Violeta Bergonzi dio detalles de su menú para la GRAN FINAL de MasterChef: pidió que la acompañen

Violeta Bergonzi celebró parte del inicio de la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity, a la vez que se refirió a lo que va a preparar.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi dio detalles de su menú para la gran final de MasterChef | Foto del Canal RCN.

En la noche de este martes 25 de noviembre se conocerá el nombre de la ganadora de MasterChef Celebrity 2025. Luego de una temporada que conmemoró 10 años de la producción del Canal RCN, cuatro mujeres se disputan el título culinario de este año.

Una de las celebridades que mostró un buen desempeño y logró ser parte de la final es la presentadora Violeta Bergonzi. Pese a que también recibió críticas, la participante continuó dando lo mejor de sí misma y eso le permitió escalar hasta el último capítulo de MasterChef.

Cada finalista ha venido dejando registros de la gran final, pues el reto inició el lunes 24 y se concluye el martes 25 de noviembre. En ese orden de ideas, Bergonzi no fue la excepción y a través de redes sociales hizo una emotiva publicación.

¿Cómo Violeta Bergonzi se refirió al estar viviendo la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025?

En Instagram, plataforma en la que casi llega a los 700 mil seguidores acumulados, Violeta Bergonzi consignó parte del inicio del reto final de MasterChef Celebrity.

En esta oportunidad, fue acompañada por su esposo Hernando Duque y prima Sofía Arango. Las primeras fotografías dan muestra del momento en el que los allegados a la presentadora le desearon suerte, mientras que, también hay registros con otras personas y parte de su menú para la gran final.

Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi logró llegar a la final de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

De acuerdo con Violeta, por fin llegó el momento que tanto esperaba. De igual manera, escribió que su intensión en entregar el alma en cada plato que presente.

"¡Por fin este gran momento! Esta noche es sin duda la cocinada más bella de mi vida. Voy a entregar el alma en cada plato con un menú que he pensado y estudiado hasta el más mínimo detalle", aseguró.

¿Qué dijo Violeta Bergonzi sobre su menú para la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025?

Violeta Bergonzi también señaló que su menú es una representación de su cultura, de modo que se basó en el tema de la Semana Santa de Popayán, a la vez que aprovechó para decirle al público que la acompañe en el capítulo de la GRAN FINAL, el cual comienza a las 8:00 p.m. por el Canal RCN. Haciendo clic aquí.

"Será un viaje de sabores que representan mi cultura y mi esencia. La Semana Santa de Popayán fue mi inspiración para llevarlos a uno de los más hermosos encuentros de Colombia. Nos vemos hoy a las 8 p.m. les prometo que será inolvidable", concluyó.

