IA reveló la probabilidad que tiene cada finalista para ganar MasterChef Celebrity 2025: porcentajes

En pocas horas se conocerá el nombre de la nueva ganadora de MasterChef Celebrity 2025. Para esta temporada, que conmemora 10 años del programa de cocina del Canal RCN, cuatro mujeres lograron llegar hasta lo último.

¿Cómo es la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025?

Las finalistas de MasterChef Celebrity 2025 son: Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Valentina Taguado.

Para la gran final, cada celebridad debe preparar un menú de tres tiempos con concepto y narrativa gastronómica, el cual consiste en entrada, plato fuerte y postre.

MasterChef Celebrity 2025

Mientras que se presenta el capítulo final de MasterChef, este martes 25 de noviembre a partir de las 8:00 de la noche por el Canal RCN, son latentes las especulaciones que hay sobre quién podría ser la ganadora.

En ese sentido, la inteligencia artificial (IA) suele ser consultada para que haga predicciones, una de ellas las probabilidades que tiene cada finalista de ganar MasterChef Celebrity 2025.

¿Qué probabilidad tiene cada finalista de ganar MasterChef Celebrity 2025?

De acuerdo con la herramienta tecnológica, su predicción es teniendo en cuenta el desempeño reportado, la trayectoria en el programa y la narrativa.

Dicho lo anterior, el ranking de probabilidades con porcentajes incluidos para cada finalista de esta temporada de MasterChef es el siguiente:

Alejandra Ávila: 35 %

35 % Violeta Bergonzi: 28 %

28 % Valentina Taguado: 22 %

22 % Carolina Sabino: 15 %

¿Cómo quedaría el Top 4 para ganar MasterChef Celebrity 2025?, según la IA

Por otra parte, la IA también hizo una predicción del Top 4 (de la menos a la más probable) para ganar MasterChef Celebrity 2025, compartido a continuación:

Puesto 4, Carolina Sabino: aunque es querida y ha mostrado creatividad, ha tenido momentos más débiles y fuertes críticas, por ejemplo una salsa que no convenció.

aunque es querida y ha mostrado creatividad, ha tenido momentos más débiles y fuertes críticas, por ejemplo una salsa que no convenció. Puesto 3, Valentina Taguado: tiene carisma, ha sido competitiva, pero quizás le falte la precisión o consistencia técnica para imponerse completamente.

Puesto 2, Violeta Bergonzi: muy sólida, con un perfil técnico bastante atractivo y ha generado tensión en la competencia, lo que puede ser indicativo de su fortaleza.

muy sólida, con un perfil técnico bastante atractivo y ha generado tensión en la competencia, lo que puede ser indicativo de su fortaleza. Puesto 1, Alejandra Ávila: es la favorita, ha logrado "cucharitas doradas", ganó retos claves y ha mantenido un rendimiento constante.

MasterChef Celebrity 2025

En conclusión, queda por esperar a que se revele el nombre de la ganadora de MasterChef Celebrity 2025. La GRAN FINAL hoy a las 8:00 p.m. por el Canal RCN, clic aquí.