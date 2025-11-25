Taguado agradece estar en la final de MasterChef, pero preocupa por problema de salud: ¿qué le pasó?

En la noche de este martes 25 de noviembre se concluye la gran final de MasterChef Celebrity 2025. Las finalistas fueron recibidas por última vez en la cocina más importante del mundo, allí hicieron un recuento por su paso en la producción del Canal RCN.

Una de las finalistas es la locutora Valentina Taguado, quien aseguró que los sueños sí se cumplen. En adición, compartió fotografías y un mensaje para recordar este momento en su vida, aunque también experimentó un percance en pleno inicio de la final.

¿Cómo agradeció Valentina Taguado en la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025?

Valentina Taguado se convirtió en un ejemplo para muchos, en especial para aquellos que anhelan ser parte de MasterChef Celebrity. Es por ello que la también creadora de contenido no dudó en inmortalizar este momento de la gran final.

Valentina Taguado es finalista de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

En las fotografías, la portada es de Valentina Taguado abrazándose con la presentadora Claudia Bahamón, también hay instantáneas con sus familiares y amigos de la competencia.

"No existe sueño imposible. El corazón se me va a estallar con tantas emociones al tiempo. Es un honor estar aquí, estar con los míos, siendo yo. Los amo, gracias", escribió Valentina Taguado.

No obstante, la preocupación por parte de sus seguidores se mantiene porque la locutora, precisamente, presentó un inesperado problema de salud en pleno comienzo del reto de la final.

¿Qué problema de salud presentó Valentina Taguado en la final de MasterChef Celebrity?

Arrancó el reto de la gran fina de MasterChef Celebrity 2025. Valentina Taguado inició con toda la actitud, al igual que sus compañeras Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila y Carolina Sabino, pero resulta que la locutora experimentó una complicación.

Lo anterior se debe a que, sin esperarlo, Valentina Taguado tuvo dolencias en una de sus rodillas, hasta el punto en el que le está molestando para caminar. Esto podría jugarle en contra a la locutora, quien manifestó en diálogo con la producción que no esperaba que le hubiese pasado esto en plena final.

Última vez de Valentina Taguado en la despensa | Foto del Canal RCN.

Así las cosas, queda por esperar cómo avanza la salud de la locutora en el reto final. Las celebridades deben preparar un menú completo (entrada, plato fuerte y postre).

