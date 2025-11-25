Alejandra Ávila destapó sus sentimientos al pisar la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity: esto dijo

La gran final de MasterChef Celebrity 2025 ya es una realidad. Cuatro participantes compiten no solo para ganarse el título de la mejor cocinera, también un jugoso premio en efectivo.

Entre las finalistas se encuentra la actriz Alejandra Ávila, quien hizo una sentida publicación en sus redes sociales por el inicio del reto final de MasterChef Celebrity, 10 años.

Mediante Instagram, Alejandra Ávila demostró lo feliz que se encuentra por llegar a este punto de la producción gastronómica del Canal RCN. Son distintas las fotos que compartió la artista, entre ellas junto a su familia, los chefs jurados y la presentadora Claudia Bahamón.

¿Cómo se siente Alejandra Ávila en la final de MasterChef Celebrity 2025?

De acuerdo con la actriz, llegar a la gran final de MasterChef Celebrity fue algo que soñó. De este modo, remarcó que es indescriptible dar a conocer lo que siente por este logro.

Alejandra Ávila cocinando en la final de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

"Los sueños sí se cumplen. Lo soñé mucho y llegó ese día. Llegar a la final y ver a mi familia entrar por esa puerta fue algo que no puedo explicar con palabras... una mezcla de felicidad, orgullo y gratitud infinita", escribió Alejandra Ávila.

¿Qué reveló Alejandra Ávila sobre MasterChef Celebrity 2025?

Por otro lado, la actriz indicó que MasterChef Celebrity no es para cualquiera, puesto que durante cinco meses luchó y adquirió la disciplina necesaria para avanzar hasta la final.

En ese sentido, Ávila se encuentra agradecida no solo porque hasta la cocina más importante del mundo llegó su familia, a la vez por el apoyo recibido por parte de los televidentes y seguidores del formato culinario.

Alejandra Ávila junto a su familia en la final de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

"Fueron cinco meses muy duros, de lucha, disciplina y amor por este sueño: tenerlos aquí, conmigo, en este momento tan importante. Gracias por ser mi fuerza siempre. Gracias también a todos los que se toman en trabajo de enviarme mensajes llenos de mucho amor. Gracias producción linda por hacer posible este proyecto tan maravilloso", añadió.

