Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Alejandra Ávila destapó sus sentimientos al pisar la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity: esto dijo

Alejandra Ávila demostró sus emociones al hacerse una realidad su sueño de ser finalista de MasterChef Celebrity 2025.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Alejandra Ávila
Alejandra Ávila destapó sus sentimientos al pisar la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

La gran final de MasterChef Celebrity 2025 ya es una realidad. Cuatro participantes compiten no solo para ganarse el título de la mejor cocinera, también un jugoso premio en efectivo.

Entre las finalistas se encuentra la actriz Alejandra Ávila, quien hizo una sentida publicación en sus redes sociales por el inicio del reto final de MasterChef Celebrity, 10 años.

Artículos relacionados

Mediante Instagram, Alejandra Ávila demostró lo feliz que se encuentra por llegar a este punto de la producción gastronómica del Canal RCN. Son distintas las fotos que compartió la artista, entre ellas junto a su familia, los chefs jurados y la presentadora Claudia Bahamón.

¿Cómo se siente Alejandra Ávila en la final de MasterChef Celebrity 2025?

De acuerdo con la actriz, llegar a la gran final de MasterChef Celebrity fue algo que soñó. De este modo, remarcó que es indescriptible dar a conocer lo que siente por este logro.

Alejandra Ávila
Alejandra Ávila cocinando en la final de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

"Los sueños sí se cumplen. Lo soñé mucho y llegó ese día. Llegar a la final y ver a mi familia entrar por esa puerta fue algo que no puedo explicar con palabras... una mezcla de felicidad, orgullo y gratitud infinita", escribió Alejandra Ávila.

¿Qué reveló Alejandra Ávila sobre MasterChef Celebrity 2025?

Por otro lado, la actriz indicó que MasterChef Celebrity no es para cualquiera, puesto que durante cinco meses luchó y adquirió la disciplina necesaria para avanzar hasta la final.

Artículos relacionados

En ese sentido, Ávila se encuentra agradecida no solo porque hasta la cocina más importante del mundo llegó su familia, a la vez por el apoyo recibido por parte de los televidentes y seguidores del formato culinario.

Alejandra Ávila
Alejandra Ávila junto a su familia en la final de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

"Fueron cinco meses muy duros, de lucha, disciplina y amor por este sueño: tenerlos aquí, conmigo, en este momento tan importante. Gracias por ser mi fuerza siempre. Gracias también a todos los que se toman en trabajo de enviarme mensajes llenos de mucho amor. Gracias producción linda por hacer posible este proyecto tan maravilloso", añadió.

Artículos relacionados

Recuerda que la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025 es hoy, martes 25 de noviembre, a las 8:00 p.m. a través de las diferentes pantallas del Canal RCN, una de ellas app. Descárgala gratis aquí.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Michelle habla sobre su relación con Valentina en MasterChef. MasterChef Celebrity Colombia

Michelle destapa la verdad sobre su relación con Valentina Taguado en MasterChef: “Me resbalaba”

Michelle Rouillard reveló cómo pasó de la enemistad a la buena relación con Valentina Taguado durante MasterChef Celebrity.

Valentina Taguado, finalista de MasterChef, enternece video junto al hijo menor de Carolina Sabino Valentina Taguado

Valentina Taguado, finalista de MasterChef, enternece con tierno video junto al hijo de Carolina Sabino

Valentina Taguado divide opiniones en redes tras bailar con el hijo menor de Carolina Sabino durante la final de MasterChef.

Él es Tommy Duque, el guapo hijo de Carolina Sabino, FINALISTA de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Él es Tommy Duque, el guapo hijo de Carolina Sabino, finalista de MasterChef Celebrity

Carolina Sabino llegó a la final de MasterChef Celebrity acompañada de su familia. Él es Tommy Duque, su guapo hijo mayor.

Lo más superlike

Ryan Castro reaccionó a un fan. Ryan Castro

VIDEO: Así fue la reaccionó Ryan Castro cuando un niño se le subió al escenario en plena presentación

Ryan Castro protagonizó un emotivo momento en pleno concierto al compartir tarima con un niño, generando aplausos en redes.

Murió Erna Marta Baumann, exmiss universo mexicana Miss Universo

¡Luto en el mundo de la belleza! Falleció exparticipante de Miss Universo

Jenny López vivió un accidente inesperado mientras preparaba su show con Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Jenny López tuvo un accidente en pleno ensayo para el concierto con Jhonny Rivera en Cali

Alejandra Ávila acompañada por su familia en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Él es Germán, el hermano de Alejandra Ávila que lloró en final de MasterChef Celebrity

¿Qué procedimiento médico se realizó Alexa Torrex por tercera vez? La casa de los famosos

Participante de La casa de los famosos Colombia 3 se operó la nariz: estos son sus cuidados