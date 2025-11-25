Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado, finalista de MasterChef, enternece con tierno video junto al hijo de Carolina Sabino

María Camila Arteaga
Desde el pasado lunes 24 de noviembre, miles de televidentes se han encontrado bajo la expectativa de quién se convertirá en la nueva MasterChef Celebrity 2025.

Por el momento, Carolina Sabino, Valentina Taguado, Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi, han hecho lo posible por cautivar al jurado con la preparación de sus platillos al nivel de un chef de alta cocina.

Además, varios navegantes se sorprendieron con la especial compañía de las familias de las finalistas en la cocina de MasterChef Celebrity, sobre todo, por los bellos hijos de Carolina Sabino, llamados: Benjamín y Tommy.

¿Cuál es el video que tiene Valentina Taguado bailando con el hijo menor de Carolina Sabino?

Sin duda, cada una de las finalistas ha acaparado la atención mediática al contar con la compañía de varios de sus allegados durante su última etapa en la cocina más famosa del país, en la que les han demostrado no solo a los televidentes, sino que también al jurado su gran avance en la competencia.

De este modo, Valentina Taguado se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al compartir un tierno video junto al hijo menor de Carolina Sabino, llamado Benjamín.

En el video, se evidencia que Valentina disfrutó de un tierno momento junto al pequeño, con quien compartió unas piezas de baile, antes de que iniciara el reto de eliminación. También, expresó las siguientes palabras en la descripción de la publicación:


“Benja, qué familia tan linda. ¿Cómo hago para tener uno igualito? Lindo, amable, inteligente”, agregó La Taguado.

Sin duda, varios internautas sintieron gran curiosidad al ver que la locutora de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, expresó que en el futuro le gustaría tener la fortuna de ser madre, tras el especial momento que vivió con el hijo de Carolina Sabino.

¿Cuándo se conocerá el nombre de la ganadora de MasterChef Celebrity 2025?

Por el momento, varios internautas se han sorprendido con el primer avance que han tenido las finalistas durante su último reto en la cocina.

Así que el jurado conformado por: Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, les explicaron a las finalistas las reglas que deben tener en cuenta para conocer a la ganadora.

Recuerda que la final se llevará a cabo este martes 25 de noviembre en el horario de las 8 p.m. a través de la pantalla del Canal RCN. ¡No te la pierdas!

Pronto llegará ‘La Sustituta’, el próximo 26 de noviembre, en el horario de las 8 p.m. para que te sorprendas con los diversos acontecimientos que presentará esta producción.

 

