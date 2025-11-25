David Sanín enamora en la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025: "Debías estar tú"

A las 8:00 p.m. de este martes 25 de noviembre, se define la gran final de MasterChef Celebrity 2025. Cuatro celebridades se enfrentan para obtener el trofeo de MasterChef y el jugoso premio en efectivo del programa del Canal RCN.

A la cocina más importante del mundo no solo llegaron las finalistas, sino que a la vez los exparticipantes de esta temporada hicieron acto de presencia. En ese sentido, uno de los que volvió a pisar el programa fue el comediante David Sanín.

El día que eliminaron a David Sanín de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

¿Por qué David Sanín no llegó a la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025?

Para una parte del público, David Sanín era de los más preparados para llegar a la gran final, pero como en MasterChef Celebrity el último plato es el que cuenta, el cómico exparticipante no logró ingresar al selecto Top 10.

Pues bien, David no pasó de manera desapercibida el haber estado por última vez en MasterChef, como acompañante de la gran final. Por este motivo, el comediante compartió un post de despedida que desató que sus seguidores comentaran que él era el que debía estar en la gran final culinaria.

David Sanín era de los favoritos de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

¿Cómo David Sanín agradeció a MasterChef Celebrity en la final?

David Sanín publicó diversas fotografías en el set de la cocina más importante del mundo. A su vez, compartió pantalla con directivos, los chefs, la presentadora Claudia Bahamón y varios de los compañeros que le dejó la competencia gastronómica; pidió disculpas por no aparecer con uno que otro rostro.

"¡La gran final! Cómo despedir un proceso tan increíble como este. Gracias, MasterChef Celebrity. Me quedaron faltando fotos con los demás, pero a todos me los llevo en el corazón", manifestó el cómico hombre.

¿Cómo reaccionó el público tras publicación de David Sanín en la final de MasterChef?

A raíz de su reciente post en redes sociales, fue notorio que todavía sigue siendo de los favoritos de los internautas, quienes reaccionaron positivamente. Por ende, se interpretan mensaje como:

"Debías estar tú, David", "Era de mis favoritos", "Lindo, siempre, hubieras sido tú", "Lo mejor de este programa", "Te fuiste y ya no volvió a ser lo mismo", "Te quería en la final".

Puedes ver la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025 en la app del Canal RCN, clic aquí.