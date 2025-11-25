Michelle Rouillard revela quién cree que ganará MasterChef Celebrity Colombia: “Se lo merece”

Michelle Rouillard, semifinalista de MasterChef Celebrity Colombia, estuvo recientemente en el programa Buen día, Colombia, donde habló sobre su experiencia en la competencia y compartió su opinión sobre la posible ganadora de esta edición especial de la cocina más importante del mundo.

¿Por qué Michelle apunta a Violeta y Alejandra como ganadoras de MasterChef Celebrity?

La exreina afirmó que todas las participantes tienen oportunidades similares, pero dio a conocer quiénes considera que podrían quedarse con la victoria.

Michelle señaló a Violeta, destacando su consistencia durante toda la competencia.

“Cualquiera de ella se lo merece, pero yo creo que se lo va a ganar Violeta”, dijo en medio de la conversación en Buen día, Colombia.

Además, mencionó que otra de las posibles podría ser Alejandra que según la exparticipante de MasterChef, la actriz se lo ganaría por continuidad a lo largo de la competencia culinaria demostró ser una de las más fuertes.

“Aleja siempre es la que estuvo ahí, ranqueando muy duro”, explicó Michelle.

Aunque señaló que cualquier competidora podría sorprender en la etapa final, que comenzó ayer, 24 de noviembre, y en donde los televidentes pudieron deleitarse con la preparación de uno de los tres platos que deben presentar.

Michelle Rouillard confiesa quién ganará MasterChef Celebrity. (Foto: Canal RCN)

Por ahora solo queda esperar, que al probar los jurados de MasterChef prueben y decidan cuál de las cuatro: Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila y Valentina Taguado se lleve el tan anhelado título.

¿Cómo tomó Michelle Rouillard la noticia de su salida de MasterChef?

En la misma conversación Michelle, recordó su salida en la semifinal del MasterChef en donde confesó que estaba en "tusa" tras la eliminación con varios sentimientos encontrados pese a que estaba consciente de la eliminación.

Michelle confesó que la noticia le dio muy duro y que, al día siguiente, todavía no la asumía. Aunque sentía alivio, reconoció que en ese punto de la competencia ya estaba muy cansada.

Finalmente, la exreina aseguró que, más allá de la competencia, se queda con todo lo que ha aprendido y ganado durante su participación en MasterChef Celebrity.

Y quedó con varios amigos tras la competencia como Ricardo Vesga, Valentina Taguado, Pichingo, Luifer y muchos más.