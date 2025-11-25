Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Fátima Bosch responde a sus detractores con un fuerte mensaje: "ningún ataque hará que me arrodille"

Fátima Bosch ha revelado a sus seguidores los mensajes que le dejan sus detractores y ha lanzado un fuerte mensaje de reflexión.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Fátima Bosch, Miss Universo 2025, responde a sus detractores
Fátima Bosch, actual Miss Universo 2025, responde a sus detractores con un fuerte mensaje. (Foto: Lilian Suwanrumpha / AFP)

El triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 continúa generando debate en redes sociales, donde algunos seguidores del certamen cuestionan que haya sido la ganadora. Ante estas críticas, la mexicana compartió los mensajes que le han enviado sus detractores y lanzó un contundente mensaje para quienes señalan su coronación.

¿Cuál fue el mensaje que Fátima Bosch, Miss Universo 2025, les envió a sus detractores?

Después de compartir en sus historias de Instagram -donde acumula más de 3 millones de seguidores-los mensajes negativos que ha recibido, la joven de 25 años publicó un extenso comunicado en el que cuestionó cómo algunas personas pueden desearle el mal solo por haberse coronado Miss Universo.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, responde a sus detractores
Fátima Bosch ha acudido a sus redes sociales para lanzar un fuerte mensaje a sus detractores. (Foto: Lilian Suwanrumpha / AFP)

Asimismo, contó que, aunque varios de esos comentarios han sido duros, agradece tener una autoestima sólida que le permite no sentirse afectada. Sin embargo, advirtió que este tipo de mensajes podría impactar emocionalmente a otras personas que no tuvieran la misma fortaleza y enfrentaran una situación similar.

Hoy quiero convertir esta experiencia en un mensaje: la violencia hacia las mujeres no siempre aparece en forma de golp3s. A veces aparece en palabras, en odio digital, en burlas, en campañas para destruir nuestra dignidad. Pero hoy estoy aquí para decir algo con absoluta claridad: ningún ataque hará que me arrodille", expresó.

¿Qué dijo Fátima Bosch sobre quienes cuestionan su triunfo como Miss Universo?

En dicho comunicado, Bosch también se refirió a quienes han cuestionado su triunfo en el certamen de belleza, señalando que ganó por mérito y por perseverancia.

Mi victoria no es una amenaza. Mi victoria es un recordatorio de que las mujeres somos resilientes, capaces y poderosas".

Finalmente, Fátima concluyó reafirmando que, con su título, seguirá siendo una voz para todas las mujeres que enfrentan constantes ataques en distintos ámbitos.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, responde a sus detractores
Fátima Bosch en su representación como Miss Universe México en la 74.ª edición de Miss Universo 2025. (Foto: Lilian Suwanrumpha / AFP)

¿Quién es Fátima Bosch?

Fátima Bosch Fernández es una joven modelo y diseñadora mexicana que se coronó como Miss Universo 2025, un triunfo que la puso rápidamente en el centro de la conversación global.

Con una destacada presencia en redes y una personalidad que conecta con el público, la joven de 25 años ha captado la atención tanto por su seguridad en escena como por su estilo y carisma.

Más allá de las pasarelas, Fátima ha compartido parte de su historia personal, incluyendo los retos que ha enfrentado con la dislexia y el TDAH, lo que la ha convertido en una voz cercana para muchas jóvenes.

Su coronación, celebrada por miles de seguidores, también ha generado debate, lo que la mantiene como una de las figuras más comentadas del certamen.

