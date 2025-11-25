Presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, rompió el silencio tras polémica: "Me tiene muy harto"

Miss Universo 2025 sigue siendo tendencia, esta vez porque el presidente del certamen de belleza, el empresario Raúl Rocha Cantú, apareció en una entrevista que generó polémica.

Raúl Rocha charló con la reconocida periodista mexicana Adela Micha. En medio de la controversia que rodea la coronación de Fátima Bosch como la nueva Miss Universo, el presidente señaló que está asombrado por el escándalo que esto genera, hasta el punto en el que habló de un posible relevo a su cargo.

¿Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, está buscando reemplazo?

El presidente de Miss Universo tiene en su poder el 50% de las acciones, las cuales adquirió en 2025. No obstante, le dijo a la mencionada periodista que no esperaba que este cargo generara tantas emociones.

"Ando buscando a quién pasarle la estafeta", dijo Raúl Rocha de manera cómica.

Él es Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo | Foto Roy Rochlin / AFP.

No obstante, el empresario mexicano dejó ver que no está contento, hasta el punto en el que manifestó estar cansando por las críticas que lo persiguen. En su postura, no está prestado para estos temas controversiales.

"Me tiene muy harto, me tiene muy harto todo el cuenteo. Yo no me presto a ese tipo de cosas. Tú nada más imagínate, es la única empresa, yo creo, que donde eres dueño, propietario, al presidente... Todo el mundo quiere opinar", relató.

¿Qué inconformidad tiene el presidente de Miss Universo, Raúl Rocha?

De hecho, el presidente de Miss Universo cuestionó a los missólogos, aseguró que le pidió a su staff el significado de este cargo que, por lo general, se le da a las personas aficionadas a los certámenes de belleza.

A raíz de todo, Raúl Rocha Cantú sentenció que en redes sociales lo están "desprestigiando", con encuestas para que lo "destituyan".

Momento antes de la coronación de Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

En resumen, se mantienen las diferencias que desató la elección de la nueva Miss Universo 2025, Fátima Bosch, aunque lo cierto es que la mexicana ya está cumpliendo con su agenda, pero a las posturas a favor o en contra que pasados los días de la final del certamen siguen dando para hablar hasta nuevo aviso.