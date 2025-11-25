Presidente de Miss Universo desata controversia al admitir por qué Costa de Marfil no ganó

Miss Universo 2025 sigue en polémica. Tras la elección de Fátima Bosch como la nueva reina universal, una de las personas que ha sido cuestionada es el presidente del certamen de belleza, el empresario Raúl Rocha.

¿Por qué se menciona tanto a Costa de Marfil tras terminarse Miss Universo 2025?

Resulta que el público de Miss Universo se encuentra dividido; mientras que una parte apoyó que Fátima sea la reina, otros discreparon y pidieron que Miss Costa de Perfil, Olivia Yacé, hubiese sido la elegida.

A raíz de ello, la situación se elevó porque Costa de Marfil renunció al título continental que le dieron de Miss Universo África y Oceanía.

Olivia Yacé en su pasarela de traje de playa en Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

En efecto, Raúl Rocha fue entrevistado y causó más controversia al decir el motivo por el que Olivia Yacé no podía ser elegida como la nueva Miss Universo 2025.

Raúl Rocha le concedió una entrevista a la reconocida periodista mexicana Adela Micha, allí fue cuando el presidente de Miss Universo demostró su inconformidad. Esto a raíz de que admitió el motivo por el que Olivia Yacé no podía tener la corona universal, según su análisis.

¿Por qué Costa de Marfil no ganó Miss Universo 2025?, según Raúl Rocha

En palabras del presidente de Miss Universo, justificó que Miss Costa de Marfil no tendría visa para viajar a varios países y eso alborotó las redes sociales.

"Para los que dicen de Costa de Marfil, que por qué no ganó... Costa de Marfil necesita, entren a Google y busquen cuántos países necesita visa para poder entrar: 175... El trabajo es por un año de Miss Universo, ahí se le pide visa a Costa de Marfil, entonces, va a ser la Miss Universo que se la pasó todo un año en un apartamento", argumentó Raúl Rocha.

De hecho, el empresario justificó que los trámites para el visado serían complicados, algunos con seis meses de participación.

Asimismo, indicó que en el concurso son muchos los factores que se valoran y van más allá de la empatía, siendo algo clave la movilidad de una nación a la otra.

Las recientes declaraciones de Raúl Rocha tienen a todos hablando, mientras que, añadió que el jurado no se centró solo en la pasarela o el impacto visual, sino que prima la convivencia, disciplina y, en especial, los compromisos a nivel global enfocado en la movilidad.