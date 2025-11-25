Jenny López tuvo un accidente en pleno ensayo para el concierto con Jhonny Rivera en Cali

El reconocido cantante popular Jhonny Rivera reveló a sus cientos de seguidores que su prometida, Jenny López, sufrió un pequeño accidente durante los ensayos para su próximo concierto en Cali.

¿Qué tan grave fue el accidente que sufrió Jenny López durante los ensayos con Jhonny Rivera?

El encargado de informar lo sucedido con Jenny López fue el cantante Jhonny Rivera, quien en un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, narró lo ocurrido con su prometida.

El artista tenía preparado todo un show para su presentación en vivo en Cali, que se llevará a cabo este sábado 29 de noviembre. Por ello, quería innovar en sus interacciones con Jenny López en el escenario. Sin embargo, sus planes se vieron empañados por un leve accidente.

Según comentó, tenía lista una compleja coreografía junto a la joven artista para sorprender a sus seguidores, pero debido al incidente esto ya no sería posible.

“Yo les iba a llevar una sorpresa a Cali, me estaba preparando una salsita bien bacana con Jenny para bailarles... Hay un paso en el que la cargo, y la voltereta, y ella cae por aquí y da tres vueltas en el aire... La teníamos bien preparada y se me acabó de caer”.

¿Jenny López se presentará en el show en vivo de Jhonny Rivera en Cali?

Pese a que la joven sí sufrió un golpe fuerte en medio de los ensayos de su presentación en vivo para Cali, Jhonny Rivera reveló que en realidad no había sido nada grave, por lo que efectivamente estará presente en su concierto.

Además, Rivera bromeó al mencionar que Jenny le había sugerido cambiar la coreografía por una menos arriesgada, tras aclarar que el accidente sí había sido en serio.