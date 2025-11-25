Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jenny López tuvo un accidente en pleno ensayo para el concierto con Jhonny Rivera en Cali

A pocos días de su concierto en Cali, Jhonny Rivera reveló que Jenny López sufrió accidente en medio de los ensayos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jenny López vivió un accidente inesperado mientras preparaba su show con Jhonny Rivera
Jenny López sufrió un accidente en pleno ensayo para el show de Jhonny Rivera. (Foto Canal RCN).

El reconocido cantante popular Jhonny Rivera reveló a sus cientos de seguidores que su prometida, Jenny López, sufrió un pequeño accidente durante los ensayos para su próximo concierto en Cali.

Artículos relacionados

¿Qué tan grave fue el accidente que sufrió Jenny López durante los ensayos con Jhonny Rivera?

El encargado de informar lo sucedido con Jenny López fue el cantante Jhonny Rivera, quien en un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, narró lo ocurrido con su prometida.

El artista tenía preparado todo un show para su presentación en vivo en Cali, que se llevará a cabo este sábado 29 de noviembre. Por ello, quería innovar en sus interacciones con Jenny López en el escenario. Sin embargo, sus planes se vieron empañados por un leve accidente.

Artículos relacionados

Según comentó, tenía lista una compleja coreografía junto a la joven artista para sorprender a sus seguidores, pero debido al incidente esto ya no sería posible.

“Yo les iba a llevar una sorpresa a Cali, me estaba preparando una salsita bien bacana con Jenny para bailarles... Hay un paso en el que la cargo, y la voltereta, y ella cae por aquí y da tres vueltas en el aire... La teníamos bien preparada y se me acabó de caer”.

¿Jenny López se presentará en el show en vivo de Jhonny Rivera en Cali?

Pese a que la joven sí sufrió un golpe fuerte en medio de los ensayos de su presentación en vivo para Cali, Jhonny Rivera reveló que en realidad no había sido nada grave, por lo que efectivamente estará presente en su concierto.

Artículos relacionados

Además, Rivera bromeó al mencionar que Jenny le había sugerido cambiar la coreografía por una menos arriesgada, tras aclarar que el accidente sí había sido en serio.

“Ella está diciendo que por qué mejor no bailamos el apachurrado, que es menos arriesgado. No es recocha, de verdad estábamos ensayando un pasito para Cali y se cayó, cayó en las n*lgas, pero muy duro. No fue falta de fuerza, sino falta de coordinación”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paola Jara sorprendió al contar cómo han sido sus primeros días como mamá Paola Jara

Paola Jara contó cómo han sido sus días después del nacimiento de su hija Emilia

Paola Jara reapareció en redes tras dar a luz a su hija Emilia y compartió cómo han sido sus primeros días como mamá.

Westcol y Blessd Westcol

Westcol se pronunció tras fan que le lanzó chaqueta en la cara en concierto de Blessd

El streamer Westcol habló sobre el momento viral que protagonizó en el concierto de Blessd en Bogotá.

Yeferson Cossio y Cami Pulgarín Yeferson Cossio

Yeferson Cossio se pronunció tras polémica por comentario sobre Cami Pulgarín

Yeferson Cossio habló tras la polémica que surgió por comentario sobre Cami Pulgarín.

Lo más superlike

Ryan Castro reaccionó a un fan. Ryan Castro

VIDEO: Así fue la reacción de Ryan Castro cuando un niño se le subió al escenario en plena presentación

Ryan Castro protagonizó un emotivo momento en pleno concierto al compartir tarima con un niño, generando aplausos en redes.

Murió Erna Marta Baumann, exmiss universo mexicana Miss Universo

¡Luto en el mundo de la belleza! Falleció exparticipante de Miss Universo

Michelle habla sobre su relación con Valentina en MasterChef. MasterChef Celebrity Colombia

Michelle destapa la verdad sobre su relación con Valentina Taguado en MasterChef: “Me resbalaba”

Alejandra Ávila acompañada por su familia en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Él es Germán, el hermano de Alejandra Ávila que lloró en final de MasterChef Celebrity

¿Qué procedimiento médico se realizó Alexa Torrex por tercera vez? La casa de los famosos

Participante de La casa de los famosos Colombia 3 se operó la nariz: estos son sus cuidados