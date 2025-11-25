Paola Jara contó cómo han sido sus días después del nacimiento de su hija Emilia

La reconocida cantante de música popular Paola Jara se encuentra viviendo una de las etapas más encantadoras de su vida personal, pues tras el nacimiento de su primera hija Emilia, la artista compartió con sus seguidores cómo han sido sus primeros días como madre primeriza.

¿Cómo han sido los primeros días de Paola Jara como mamá primeriza?

El pasado miércoles 19 de noviembre, Paola Jara y Jessi Uribe confirmaron que su primera hija juntos había nacido, y desde entonces han mantenido informados a sus seguidores sobre cómo han transcurrido los días junto a su bebé.

Paola Jara comparte sus planes más tiernos con su hija Emilia. (Foto Canal RCN).

En esta ocasión, Paola Jara contó cómo ha vivido sus primeros días como mamá primeriza, pues recordemos que Jessi Uribe ya tiene experiencia en este campo, ya que tiene cuatro hijos de su primera relación con Sandra Barrios.

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Paola recibió una interrogante sobre cómo se encontraban ella y su pequeña, pues el proceso de la mujer al momento de dar a luz suele ser complejo para el cuerpo.

Paola Jara compartió emotiva foto de Emilia. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Ante esto, Paola mencionó que desde que recibió a su bebé en brazos no ha dejado de disfrutar cada experiencia de la maternidad, al punto de asegurar que su hija la tiene completamente enamorada.

Asimismo, agradeció a sus seguidores por estar pendientes tanto de ella como de su hija Emilia en este proceso que es completamente nuevo para ella.

“Gracias a Dios muy bien ambas. De mi parte, disfrutando a Emilia cada segundo, me tiene enamorada. Muchas gracias por estar tan pendiente de mí y por manifestarnos tanto amor”.

¿Paola Jara y Jessi Uribe planean tener más hijos juntos?

Tras el nacimiento de Emilia, muchos internautas se han preguntado si Paola Jara y Jessi Uribe tienen planeado continuar ampliando su familia. Sin embargo, la pareja ha sido enfática en diversas ocasiones sobre la posibilidad de que la pequeña sea su primera y única hija.

Pues recordemos que, en interacciones anteriores con sus seguidores, Jessi Uribe ha manifestado que la “fábrica” quedaría cerrada tras el nacimiento de Emilia, por lo que la posibilidad de tener un nuevo hijo definitivamente no estaría dentro de los planes de la pareja.