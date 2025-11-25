Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paola Jara contó cómo han sido sus días después del nacimiento de su hija Emilia

Paola Jara reapareció en redes tras dar a luz a su hija Emilia y compartió cómo han sido sus primeros días como mamá.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Paola Jara sorprendió al contar cómo han sido sus primeros días como mamá
Paola Jara reveló cómo han sido sus días tras la llegada de la pequeña Emilia. (Foto AFP: Gladys Vega).

La reconocida cantante de música popular Paola Jara se encuentra viviendo una de las etapas más encantadoras de su vida personal, pues tras el nacimiento de su primera hija Emilia, la artista compartió con sus seguidores cómo han sido sus primeros días como madre primeriza.

Artículos relacionados

¿Cómo han sido los primeros días de Paola Jara como mamá primeriza?

El pasado miércoles 19 de noviembre, Paola Jara y Jessi Uribe confirmaron que su primera hija juntos había nacido, y desde entonces han mantenido informados a sus seguidores sobre cómo han transcurrido los días junto a su bebé.

Paola Jara revela la etapa soñada que quiere vivir con su hija Emilia
Paola Jara comparte sus planes más tiernos con su hija Emilia. (Foto Canal RCN).

En esta ocasión, Paola Jara contó cómo ha vivido sus primeros días como mamá primeriza, pues recordemos que Jessi Uribe ya tiene experiencia en este campo, ya que tiene cuatro hijos de su primera relación con Sandra Barrios.

Artículos relacionados

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Paola recibió una interrogante sobre cómo se encontraban ella y su pequeña, pues el proceso de la mujer al momento de dar a luz suele ser complejo para el cuerpo.

Paola Jara enternece con foto de Emilia
Paola Jara compartió emotiva foto de Emilia. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Ante esto, Paola mencionó que desde que recibió a su bebé en brazos no ha dejado de disfrutar cada experiencia de la maternidad, al punto de asegurar que su hija la tiene completamente enamorada.

Artículos relacionados

Asimismo, agradeció a sus seguidores por estar pendientes tanto de ella como de su hija Emilia en este proceso que es completamente nuevo para ella.

“Gracias a Dios muy bien ambas. De mi parte, disfrutando a Emilia cada segundo, me tiene enamorada. Muchas gracias por estar tan pendiente de mí y por manifestarnos tanto amor”.

¿Paola Jara y Jessi Uribe planean tener más hijos juntos?

Tras el nacimiento de Emilia, muchos internautas se han preguntado si Paola Jara y Jessi Uribe tienen planeado continuar ampliando su familia. Sin embargo, la pareja ha sido enfática en diversas ocasiones sobre la posibilidad de que la pequeña sea su primera y única hija.

Pues recordemos que, en interacciones anteriores con sus seguidores, Jessi Uribe ha manifestado que la “fábrica” quedaría cerrada tras el nacimiento de Emilia, por lo que la posibilidad de tener un nuevo hijo definitivamente no estaría dentro de los planes de la pareja.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Westcol y Blessd Westcol

Westcol se pronunció tras fan que le lanzó chaqueta en la cara en concierto de Blessd

El streamer Westcol habló sobre el momento viral que protagonizó en el concierto de Blessd en Bogotá.

Jenny López vivió un accidente inesperado mientras preparaba su show con Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Jenny López tuvo un accidente en pleno ensayo para el concierto con Jhonny Rivera en Cali

A pocos días de su concierto en Cali, Jhonny Rivera reveló que Jenny López sufrió accidente en medio de los ensayos.

Yeferson Cossio y Cami Pulgarín Yeferson Cossio

Yeferson Cossio se pronunció tras polémica por comentario sobre Cami Pulgarín

Yeferson Cossio habló tras la polémica que surgió por comentario sobre Cami Pulgarín.

Lo más superlike

Ryan Castro reaccionó a un fan. Ryan Castro

VIDEO: Así fue la reacción de Ryan Castro cuando un niño se le subió al escenario en plena presentación

Ryan Castro protagonizó un emotivo momento en pleno concierto al compartir tarima con un niño, generando aplausos en redes.

Murió Erna Marta Baumann, exmiss universo mexicana Miss Universo

¡Luto en el mundo de la belleza! Falleció exparticipante de Miss Universo

Michelle habla sobre su relación con Valentina en MasterChef. MasterChef Celebrity Colombia

Michelle destapa la verdad sobre su relación con Valentina Taguado en MasterChef: “Me resbalaba”

Alejandra Ávila acompañada por su familia en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Él es Germán, el hermano de Alejandra Ávila que lloró en final de MasterChef Celebrity

¿Qué procedimiento médico se realizó Alexa Torrex por tercera vez? La casa de los famosos

Participante de La casa de los famosos Colombia 3 se operó la nariz: estos son sus cuidados