Vanessa Pulgarín, Miss Colombia, reapareció en redes con inspirador mensaje

Vanessa Pulgarín reapareció en sus redes sociales tras Miss Universo 2025 con inspirador mensaje.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Vanessa Pulgarín reaparece en redes y sorprende con un inspirador mensaje
El motivador mensaje con el que Vanessa Pulgarín volvió a las redes. (Foto Canal RCN).

Tras cinco días de haberse dado a conocer el nombre de Fátima Bosch como nueva Miss Universo 2025, Miss Colombia Vanessa Pulgarín reapareció en sus redes sociales con inspirador mensaje que desató reacciones entre sus fanáticos.

¿Cuál fue el inspirador mensaje que Vanessa Pulgarín compartió tras Miss Universo 2025?

Con un encantador video en el que se le ve luciendo el vestido rojo que usó en la preliminar de Miss Universo 2025, Vanessa Pulgarín compartió un inspirador mensaje con el que dejó claro que su derrota en este magno evento no representa una pérdida definitiva, sino, por el contrario, una victoria que dará frutos a futuro.

Vanessa Pulgarin sube al escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok.
Esto dijo Vanessa Pulgarín tras su participación en Miss Universo. Foto | Lillian SUWANRUMPHA.

En el mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Vanessa Pulgarín afirmó que su esfuerzo se vería recompensado de la manera más justa posible. Así mismo, resaltó que, aunque el proceso para lograr grandes cosas no es el más fácil, el resultado siempre vale la pena.

“Cuando uno lo da todo, la vida siempre encuentra la manera de devolvérselo. No de inmediato, no perfecto, pero sí justo. A veces el proceso es pesado, silencioso, lleno de dudas… pero el resultado siempre llega para quien trabaja con el corazón, con disciplina y con verdad”.

¿Hasta qué posición llegó Miss Colombia en Miss Universo 2025?

Miss Universo 2025 se celebró el pasado 20 de noviembre en el Impact Arena, en Pak Kret, Tailandia, donde más de cien mujeres compitieron por la corona universal.

Vanessa Pulgarín agradeció el apoyo tras su participación en Miss Universo. Foto | Canal RCN.

En este proceso, Vanessa Pulgarín no solo clasificó entre las 30 mujeres más bellas del mundo, sino que también ingresó al grupo de las 12 participantes que lucieron sus trajes de gala en la pasarela principal.

Sin embargo, aunque avanzó de forma destacada, no alcanzó el top 5, quedando fuera de la posibilidad de obtener la prestigiosa corona y el título de Miss Universo 2025. Aun así, su participación fue destacada y dejó en evidencia el compromiso y la preparación con la que representó al país en este reconocido certamen internacional.

