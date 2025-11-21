Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara sorprendió con confesión a pocos días de haber dado a luz: "Me disculpan"

La cantante Paola Jara compartió un emotivo mensaje en el que se sinceró con sus seguidores sobre momento que pasa de posparto.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Paola Jara se sinceró tras haber dado a luz
Paola Jara compartió emotivo mensaje tras dar a luz. (Foto Canal RCN)

La cantante Paola Jara ha acaparado las tendencias digitales en los últimos días tras el nacimiento de su primera hija, fruto de su matrimonio con Jessi Uribe.

¿Cuál fue la confesión que Paola Jara les hizo a sus seguidores?

Paola Jara y Jessi Uribe tenían con grandes expectativas a sus seguidores sobre la llegada de su primer bebé, aunque habían revelado que nacería para mediados/finales de noviembre no habían dado fecha.

Por eso, cuando la pareja reveló el nacimiento de Emilia el pasado 19 de noviembre todos sus seguidores se llenaron de emoción y la publicación en la que dieron la noticia rápidamente se viralizó.

Tras este emotivo anuncio, la pareja decidió dedicarse a disfrutar de este momento, por lo que se alejaron de las redes sociales.

Una pausa que terminó en la jornada del 21 de noviembre cuando ambos reaparecieron en sus redes de diferentes maneras, Jessi Uribe con un emotivo video y Paola Jara con una revelación de su posparto.

Paola Jara y Jessi Uribe compartieron emotivo video
Paola Jara y Jessi Uribe reaparecen en redes tras nacimiento de Emilia. (Fotos AFP y Freepik)

¿Qué reveló Paola Jara sobre cómo ha sido su posparto?

Paola Jara decidió sincerarse con sus seguidores sobre cómo han sido sus últimos días tras el nacimiento de su hija Emilia.

La artista aseguró que han sido días de desconexión de todo a su alrededor para enfocarse únicamente en su bebé y familia.

Dios los bendiga, me disculpan que no les conteste pero han sido días de desconexión del mundo, pero de mucha conexión con mi familia.

La antioqueña aprovechó para agradecerles a sus seguidores por estar tan pendiente de ella y su bebé, además, por los múltiples mensajes de cariño que ha recibido.

Gracias a todos por cada uno de sus mensajes, de sus lindos deseos, de los detalles tan lindos que han tenido con nosotros, nos hemos sentido muy amados.

¿Cómo reaccionó Paola Jara al video de Jessi Uribe con Emilia?

Paola Jara también aprovechó el momento para reaccionar al video que compartió Jessi Uribe en el que se dejó ver cargando a su bebé,

La artista de "Murió el amor" se derritió de ternura con el gesto de su pareja al dormir y caminar a su bebé por la clínica.

Paola Jara aseguró que no podía sentirse más enamorada y encantada de ver a sus dos personas más importantes juntas.

Más enamorada imposible.

¡Nació Emilia! La hija de Jessi Uribe y Paola Jara: así han reaccionado varias celebridades
Paola Jara reaccionó a video de Jessi Uribe con su bebé. (Foto: Canal RCN)

Cabe recordar que, la pareja dejó claro que aunque mantendría al tanto a sus seguidores sobre su bebé, no le mostrarían su rostro para protegerlo de malos comentarios.

