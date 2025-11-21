Paola Jara sorprendió con confesión a pocos días de haber dado a luz: "Me disculpan"

La cantante Paola Jara ha acaparado las tendencias digitales en los últimos días tras el nacimiento de su primera hija, fruto de su matrimonio con Jessi Uribe.

Artículos relacionados Talento internacional Reina de belleza falleció en trágico accidente de tránsito: cámara captó el momento

¿Cuál fue la confesión que Paola Jara les hizo a sus seguidores?

Paola Jara y Jessi Uribe tenían con grandes expectativas a sus seguidores sobre la llegada de su primer bebé, aunque habían revelado que nacería para mediados/finales de noviembre no habían dado fecha.

Por eso, cuando la pareja reveló el nacimiento de Emilia el pasado 19 de noviembre todos sus seguidores se llenaron de emoción y la publicación en la que dieron la noticia rápidamente se viralizó.

Tras este emotivo anuncio, la pareja decidió dedicarse a disfrutar de este momento, por lo que se alejaron de las redes sociales.

Una pausa que terminó en la jornada del 21 de noviembre cuando ambos reaparecieron en sus redes de diferentes maneras, Jessi Uribe con un emotivo video y Paola Jara con una revelación de su posparto.

Paola Jara y Jessi Uribe reaparecen en redes tras nacimiento de Emilia. (Fotos AFP y Freepik)

Artículos relacionados Blessd Mujer trans con la que relacionan a Blessd tras tiradera de Pirlo reaccionó a polémica

¿Qué reveló Paola Jara sobre cómo ha sido su posparto?

Paola Jara decidió sincerarse con sus seguidores sobre cómo han sido sus últimos días tras el nacimiento de su hija Emilia.

La artista aseguró que han sido días de desconexión de todo a su alrededor para enfocarse únicamente en su bebé y familia.

Dios los bendiga, me disculpan que no les conteste pero han sido días de desconexión del mundo, pero de mucha conexión con mi familia.

La antioqueña aprovechó para agradecerles a sus seguidores por estar tan pendiente de ella y su bebé, además, por los múltiples mensajes de cariño que ha recibido.

Gracias a todos por cada uno de sus mensajes, de sus lindos deseos, de los detalles tan lindos que han tenido con nosotros, nos hemos sentido muy amados.

Artículos relacionados Talento internacional ¿Quién es el novio de Fátima Bosch, Miss Universo 2025? Esto se sabe

¿Cómo reaccionó Paola Jara al video de Jessi Uribe con Emilia?

Paola Jara también aprovechó el momento para reaccionar al video que compartió Jessi Uribe en el que se dejó ver cargando a su bebé,

La artista de "Murió el amor" se derritió de ternura con el gesto de su pareja al dormir y caminar a su bebé por la clínica.

Paola Jara aseguró que no podía sentirse más enamorada y encantada de ver a sus dos personas más importantes juntas.

Más enamorada imposible.

Paola Jara reaccionó a video de Jessi Uribe con su bebé. (Foto: Canal RCN)

Cabe recordar que, la pareja dejó claro que aunque mantendría al tanto a sus seguidores sobre su bebé, no le mostrarían su rostro para protegerlo de malos comentarios.