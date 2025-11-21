La Segura preocupó tras complicaciones médicas: “Ayuda, me siento demasiado inflamada”

La creadora de contenido La Segura preocupó a sus seguidores al contar una complicación médica que la obligó a tomar medidas urgentes.

La Segura presentó complicaciones médicas en su postoperatorio. (Foto Canal RCN)

La Segura se ha caracterizado por mostrar con transparencia tanto los momentos de éxito como las dificultades que enfrenta.

¿Cuál fue la complicación médica de La Segura?

Fue a través de sus historias de Instagram donde relató que una hinchazón en la planta de su pie izquierdo la llevó a buscar ayuda médica.

Según contó La Segura, tras enviar una fotografía a su médico, se le indicó acudir a urgencias, aunque posteriormente se le recomendó iniciar un tratamiento con anticoagulantes y asistir a valoración al día siguiente para descartar complicaciones mayores.

“Ayuda, me siento demasiado inflamada”, expresó La Segura en su publicación.

La Segura explicó que llevaba varios días sin usar las medias de compresión que le había mandado, debido a la incomodidad que le generaban. Esa decisión habría influido en la aparición de la hinchazón.

¿Qué le dijeron los médicos a La Segura tras su complicación médica?

Afortunadamente, el seguimiento médico permitió que todo se resolviera de manera positiva y que la situación no pasara a mayores.

La Segura le confirmó a su comunidad digital que todos los exámenes salieron bien y que no hay de qué preocuparse.

Además, la creadora de contenido aseguró que sus venas están muy sanas y son como las de una niña de 10 años.

También contó que los cuidados de su postoperatorios continúan y mañana tiene una valoración por la herida que se le abrió por no sentarse de la manera correcta.

La Segura reveló que la complicación médica está relacionada con el proceso de recuperación de la lipectomía que se realizó después del nacimiento de su hijo Lucca, un procedimiento estético que busca devolver firmeza y contorno al abdomen tras los cambios del embarazo.