¿Quién es el novio de Fátima Bosch, Miss Universo 2025? Esto se sabe

La vida sentimental de la nueva Miss Universo 2025, Fátima Bosch, ha despertado gran curiosidad entre los internautas.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Él es el novio de Fátima Bosch
La vida sentimental de Fátima Bosch genera curiosidad. (AFP: Lillian SUWANRUMPHA)

En la noche del 20 de noviembre se coronó a la nueva Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch, quien conquistó a los jurados con belleza, carisma y respuestas.

¿Quién es el novio de la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025?

Fátima Bosch, nueva Miss Universo 2025, no ha parado de ser tendencia luego de coronarse como la mujer más bella del mundo en el certamen celebrado en Pak Kret, Tailandia.

Desde que la mexicana fue coronada Miss Universo 2025, la atención mediática no se ha limitado a su trayectoria y logros, sino que ha despertado la curiosidad sobre si hay alguien especial a su lado.

Aunque la reina mexicana ha mantenido un perfil discreto, los rumores sobre su vida sentimental circulan con fuerza en redes sociales. Hasta el momento, no hay confirmaciones oficiales sobre una relación actual, lo que ha alimentado la especulación entre sus fans y medios de comunicación.

El mensaje de la familia de Fátima Bosch tras ganar Miss Universe
¿Quién es la pareja de Fátima Bosch, nueva Miss Universe 2025? (Foto: AFP)

¿Cuál es el famoso exfutbolista que fue novio de Fátima Bosch, Miss Universo 2025?

Aunque en la actualidad la mexicana al parecer no tiene pareja sentimental oficial, hace unos años sostuvo la que es su única relación conocida hasta el momento.

Fátima Bosch al parecer sostuvo una relación sentimental con un reconocido futbolista mexicano que actualmente juega en el América.

Este futbolista es Kevin Álvarez, con quien la modelo estuvo saliendo a mediados de 2023, aunque nunca ninguno de los dos confirmó a la prensa su relación, ambos fueron captados varias veces en eventos públicos y en situaciones románticas.


Precisamente, el mismo futbolista fue el encargado de confirmar su ruptura en medio de una transmisión en Twitch a finales del 2023 cuando aseguró que ya no estaba con la modelo.

¿Cómo reaccionó expareja de Fátima Bosch a su victoria en Miss Universo 2025?

El futbolista tras el triunfo de su expareja fue indagado por el programa internacional "Que Buen Chisme" sobre su reacción a este gran logro de Fátima Bosch.

El jugador aunque fue cortante con su respuesta aseguró que se sentía feliz por la victoria de su expareja en el certamen de belleza más importante del mundo.

“Estoy contento por ella” .

Fátima Bosch luciendo su traje de gala en la noche de coronación.
Ex de Fátima Bosch se pronunció tras su victoria en Miss Universo. (AFP: Lillian SUWANRUMPHA)
