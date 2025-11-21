Así reaccionó la familia Bosch ante la victoria de Fátima en Miss Universe: “Los sueños se cumplen”

Tras la coronación de Fátima Bosch en Miss Universe 2025, su hermano mayor, Bernardo Bosch Fernández, aprovechó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje que rápidamente se volvió tendencia.

¿Cuál fue el mensaje de Bernardo, el hermano de Fátima Bosch tras Miss Universe 2025?

El joven originario de Tabasco, México usó sus redes sociales para dedicarle unas palabras a su hermana menor por su autenticidad, valentía y capacidad de inspirar a miles.

“Hay mujeres que abren camino y otras que lo transforman. Hoy tú hiciste las dos cosas. Fátima, estoy muy orgulloso de ti. Lo que lograste no solo es una corona, es un mensaje de esperanza para todos”.

Además de mostrar su orgullo por su hermana menor: “Lo que lograste no solo es una corona es un mensaje de esperanza para todos los que necesitan creer que los sueños, cuando se trabajan con el corazón, sí se cumplen”.

La publicación se llenó rápidamente de ‘me gustas’ y generó elogios de sus seguidores, quienes compartieron la alegría por la corona y además de la complicada de hermanos:

Así reaccionó la familia de Fátima Bosch tras su coronación como Miss Universe 2025. (Foto: AFP)

“El amor de hermanos es para siempre, muchas felicidades a mi querida Fátima y para ti también”, fue uno de los comentarios en redes.

Y es que el nombre del hermano de la nueva Miss Universo, Bernardo Bosch Fernández ha estado circulando en redes sociales luego del certamen de belleza por su atractivo físico.

¿Por qué Bernardo, el hermano de Fátima Bosch, se lleva todas las miradas en redes tras Miss Universe?

Las fotografías y videos de Bernardo Bosch durante el certamen, junto a su hermana, captaron la atención de los internautas, especialmente en Asia.

Su carisma y apariencia física llamaron la atención de miles, mientras los usuarios comparaban su atractivo con el de Fátima Bosch.

Incluso el missólogo filipino Pawee Ventura generó un alboroto en redes al bromear sobre Bernardo Bosch, provocando reacciones y memes que viralizaron su imagen.

Mientras Bernardo Bosch y toda su familia celebra el triunfo de Fátima Bosch, la reina inicia una apretada agenda en Tailandia, cumpliendo con entrevistas, compromisos oficiales y actividades tras coronarse Miss Universe 2025.