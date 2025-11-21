Fátima Bosch: ¿quién es la nueva Miss Universo 2025, su edad y más?

Fátima Bosch se convirtió en la cuarta mexicana en obtener el título de Miss Universo, un logro que estuvo acompañado de discusiones en redes, cuestionamientos públicos y una trayectoria formativa que inició desde temprana edad.

¿Quién es Fátima Bosch?

Nacida el 19 de mayo en el año 2000, Bosch estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana. A la fecha de su coronación como Miss Universe, la mexicana tenía 25 años.

Complementó su formación con estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti de Milán y en el Lyndon Institute de Estados Unidos, lo que le permitió desarrollar una visión internacional relacionada con la moda y la industria creativa.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025 / (Foto de AFP)

Su paso por el certamen estuvo marcado por una preparación profesional que la mantuvo entre las favoritas de los expertos. Fue respaldada por años de formación en diseño y un proceso de entrenamiento que, según seguidores del certamen, le permitió destacar en entrevistas, pasarela y presentación escénica.

¿Qué desafíos enfrentó Fátima Bosch durante Miss Universo 2025?

Durante el concurso, Bosch vivió un episodio ampliamente comentado cuando Nawat Itsaragrisil, directivo vinculado al certamen, la insultó públicamente luego de que ella se negara a grabar ciertos contenidos promocionales. La participante afirmó que él pidió a seguridad que la sacaran del recinto y la insultó.

Las reacciones en redes señalaron el comportamiento del directivo como inapropiado. La organización tomó medidas y, aunque el hombre negó haberla ofendido, ofreció disculpas. Algunos internautas afirmaron que no percibieron sinceridad en su gesto.

La experiencia de Fátima Bosch durante Miss Universo 2025 / (Foto de AFP)

A este conflicto se sumaron acusaciones difundidas en plataformas digitales sobre supuesto tráfico de influencias relacionado con su familia. Bosch respondió diciendo que estaba orgullosa de su entorno familiar y que prefería concentrarse en su desempeño dentro del concurso.

“Yo estoy muy orgullosa de mi familia, son gente honesta, son gente trabajadora que lo único que hacen es dar lo mejor de ellos a los demás. Admiro muchísimo a mi papá, lo respeto muchísimo”.

¿Quién es la familia de Fátima Bosch?

Su familia tiene participación en espacios públicos y académicos. Su madre y tías han estado vinculadas a concursos de belleza en Tabasco, mientras que su tía Mónica Fernández Balboa ocupó cargos relevantes en instituciones de gobierno mexicano. Su padre, Bernardo Bosch, cuenta con una amplia trayectoria en Petróleos Mexicanos.



Con este recorrido personal, académico y familiar, Fátima Bosch inicia su reinado como Miss Universo 2025 con la atención de internautas y especialistas sobre los proyectos que liderará durante su mandato.

¿Cómo influyó su historia personal en su preparación para el certamen?

Fátima ha hablado en entrevistas sobre experiencias de discriminación durante su infancia debido al TDAH, la hiperactividad y la dislexia. Explicó que estos desafíos fueron parte de su proceso escolar y que contó con el apoyo de su familia para continuar con su desarrollo.

Fátima ha hablado en entrevistas sobre experiencias de discriminación / (Foto de AFP)

Su trayectoria en concursos comenzó desde muy joven. En 2018 obtuvo el título de ‘Flor Tabasco’, un reconocimiento que reforzó la tradición familiar vinculada a los concursos de belleza. Reinólogos y especialistas afirmaron que su desempeño la ubicó desde el inicio entre las candidatas con mayores posibilidades en Miss Universo.

Con este resultado, Fátima Bosch comienza una etapa en la que, según comentan internautas y seguidores del concurso, se espera que fortalezca proyectos sociales y consolide su presencia en actividades internacionales durante su año de reinado.