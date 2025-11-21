Manelyk González dedica fuerte mensaje a Fátima Bosch tras Miss Universe: “pero hoy toca aplaudir”

Tras la coronación de Fátima Bosch en Miss Universe 2025, muchas celebridades mexicanas se pronunciaron tras ver que su país se quedó con la anhelada corona. Una de ellas fue Manelyk González.

¿Cuál fue el mensaje de Manelyk González tras el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025?

Manelyk, quien por estos días está en recuperación tras someterse a un procedimiento estético en el que decidió hacerse unos retoques en su abdomen, compartió una reflexión tras el evento de Miss Universe.

La modelo e influencer mexicana decidió usar su cuenta de Instagram, donde suma más de 16 millones de seguidores, para dedicar un emotivo mensaje con reflexión de empoderamiento a la Miss Universo 2025.

En sus historias compartió: “Cada mujer trabaja, se entrega, y se para segura en el escenario, el mundo lo nota”.

La reacción de Manelyk González que sorprendió a todos tras el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025. (Foto: AFP)

Además, reconoció que, a pesar de las críticas, se debe valorar el trabajo que llevó a Fátima Bosch a quedarse con el título en el certamen internacional más importante del mundo.

“Hay que reconocer el poder, la disciplina y el valor de representar a un país entero frente al mundo”.

¿Cuál fue la invitación de Manelyk González tras el triunfo de Fátima Bosch?

Asimismo, Manelyk González invitó a sus millones de seguidores a entender que siempre habrá favoritas y que así funciona el mundo, recordando que lo importante es celebrar los logros sin rivalidades.

“Y sí… cada quien tendrá su favorita, cada uno tendrá algo que decir porque así es el mundo, pero hoy toca aplaudir que una mujer mexicana se llevó la corona”, fueron las palabras que compartió la influencer mexicana en sus redes.

Por supuesto que las reacciones en redes se han reflejado tras el triunfo de la mexicana a la corona internacional, en el que se destacó por su pasarela y por la respuesta que dio ante los jurados frente a las otras cuatro participantes.

Fátima Bosch ahora recibirá todos los regalos que otorga el título de Miss Universe, pero antes de poder disfrutarlos tendrá que cumplir con una apretada agenda en la que deberá atender compromisos en Tailandia y, luego, con la comunidad internacional.