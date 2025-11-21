Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Manelyk González dedica fuerte mensaje a Fátima Bosch tras Miss Universe: “pero hoy toca aplaudir”

Manelyk González reaccionó al triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025 con un curioso mensaje de empoderamiento.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La reacción de Manelyk tras el triunfo de Fátima Bosch
La reacción de Manelyk González que sorprendió a todos tras el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025. (Foto: Canal RCN y AFP)

Tras la coronación de Fátima Bosch en Miss Universe 2025, muchas celebridades mexicanas se pronunciaron tras ver que su país se quedó con la anhelada corona. Una de ellas fue Manelyk González.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mensaje de Manelyk González tras el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025?

Manelyk, quien por estos días está en recuperación tras someterse a un procedimiento estético en el que decidió hacerse unos retoques en su abdomen, compartió una reflexión tras el evento de Miss Universe.

La modelo e influencer mexicana decidió usar su cuenta de Instagram, donde suma más de 16 millones de seguidores, para dedicar un emotivo mensaje con reflexión de empoderamiento a la Miss Universo 2025.

Artículos relacionados

En sus historias compartió: “Cada mujer trabaja, se entrega, y se para segura en el escenario, el mundo lo nota”.

La reacción de Manelyk tras el triunfo de Fátima Bosch
La reacción de Manelyk González que sorprendió a todos tras el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025. (Foto: AFP)

Además, reconoció que, a pesar de las críticas, se debe valorar el trabajo que llevó a Fátima Bosch a quedarse con el título en el certamen internacional más importante del mundo.

“Hay que reconocer el poder, la disciplina y el valor de representar a un país entero frente al mundo”.

¿Cuál fue la invitación de Manelyk González tras el triunfo de Fátima Bosch?

Asimismo, Manelyk González invitó a sus millones de seguidores a entender que siempre habrá favoritas y que así funciona el mundo, recordando que lo importante es celebrar los logros sin rivalidades.

Artículos relacionados

“Y sí… cada quien tendrá su favorita, cada uno tendrá algo que decir porque así es el mundo, pero hoy toca aplaudir que una mujer mexicana se llevó la corona”, fueron las palabras que compartió la influencer mexicana en sus redes.

Por supuesto que las reacciones en redes se han reflejado tras el triunfo de la mexicana a la corona internacional, en el que se destacó por su pasarela y por la respuesta que dio ante los jurados frente a las otras cuatro participantes.

Fátima Bosch ahora recibirá todos los regalos que otorga el título de Miss Universe, pero antes de poder disfrutarlos tendrá que cumplir con una apretada agenda en la que deberá atender compromisos en Tailandia y, luego, con la comunidad internacional.

La reacción de Manelyk tras el triunfo de Fátima Bosch
La reacción de Manelyk que sorprendió a todos tras el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025. (Foto: AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura preocupó a sus fans. La Segura

La Segura preocupó tras complicaciones médicas: “Ayuda, me siento demasiado inflamada”

La Segura preocupó a sus seguidores al revelar una inflamación en su pie izquierdo durante su recuperación médica.

Altafulla rompe el silencio y confirma que está soltero Altafulla

Altafulla rompió el silencio y confirmó si está en una relación: esto dijo

Con un video, Altafulla les reveló a sus seguidores si sigue disponible o estaría en una relación sentimental.

Paola Jara se sinceró tras haber dado a luz Paola Jara

Paola Jara sorprendió con confesión a pocos días de haber dado a luz: "Me disculpan"

La cantante Paola Jara compartió un emotivo mensaje en el que se sinceró con sus seguidores sobre momento que pasa de posparto.

Lo más superlike

La tierna foto con la que Jessi Uribe derritió a sus fans tras el nacimiento de su bebé Jessi Uribe

Jessi Uribe conmueve al presentar a su hija Emilia en un nuevo vídeo

El primer video de Jessi Uribe abrazando a su hija Emilia emocionó a miles de seguidores que celebraron junto al cantante este íntimo y tierno momento familiar.

Victoria Kjaer Theilvig, de Dinamarca, reacciona al ser coronada tras ganar la 73.ª edición de Miss Universo. Miss Universo

¿Cuáles son los países con más coronas en la historia de Miss Universo?

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, reveló cuáles son las enfermedades que padece Miss Universo

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, reveló cuáles son las enfermedades que padece: ¿de qué tratan?

Él es el novio de Fátima Bosch Talento internacional

¿Quién es el novio de Fátima Bosch, Miss Universo 2025? Esto se sabe

Miss Universo 2025 revela su Top 5 y deja fuera a Vanessa Pulgarín Miss Universo

Revelan el Top 5 de Miss Universo 2025 y Vanessa Pulgarín queda por fuera