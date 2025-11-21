Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Daniella Álvarez envió contundente mensaje a Vanessa Pulgarín tras Miss Universo: “Nunca entenderemos”

Daniella Álvarez reaccionó a la derrota de Vanessa Pulgarín en Miss Universe 2025 con un contundente mensaje en redes.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Daniella Álvarez dedicó emotivo mensaje a Vanessa Pulgarín tras Miss Universe 2025. (Fotos: AFP)

Tras la gala de coronación de Miss Universe 2025, Daniella Álvarez decidió pronunciarse sobre la derrota de Vanessa Pulgarín con un mensaje que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

¿Cuál fue el mensaje que le envió Daniella Álvarez a Vanessa Pulgarín tras Miss Universe 2025?

La exreina colombiana compartió un mensaje inspirador dirigido a Vanessa Pulgarín, quien representó a Colombia en el certamen internacional.

Pulgarín brilló durante la competencia luciendo un traje de playa blanco y, más tarde, un espectacular vestido rosado que la hizo destacar en la pasarela del evento. Sin embargo, su desempeño no fue suficiente para avanzar al Top 5, quedando finalmente en el Top 12.

Tras su salida, Vanessa publicó en Instagram un carrusel de fotografías con su vestido de gala, acompañado de un mensaje conmovedor en el que agradeció por la experiencia y describió su participación como un sueño cumplido.

Daniella Álvarez dedicó emotivo mensaje a Vanessa Pulgarín tras Miss Universe 2025. (Foto: AFP)

Estas palabras llevaron a Daniella Álvarez a reaccionar no solo con un “me gusta”, sino también con un mensaje lleno de admiración y apoyo.

La exreina colombiana, reconocida por su fortaleza e inspiración, escribió:

“Digna belleza colombiana que en cada salida se sobró en todos los aspectos. Nunca entenderemos los resultados del Miss Universo, pero lo importante es que para Colombia y el mundo entero tú brillaste”, expresó Álvarez.

¿Cuáles fueron las reacciones del mensaje de Daniella Álvarez a Vanessa Pulgarín tras Miss Universe 2025?

El mensaje de Daniella Álvarez recibió cientos de ‘me gusta’ y comentarios de apoyo en redes sociales. No obstante, también reavivó el debate sobre las decisiones del jurado.

“Dani, sí entenderemos los resultados... Pues a la de México le regalaron la corona para enmendar el error de decirle ‘mensa’’. Qué triste saber que te regalan la corona y no porque te la merecías”, fue uno de los comentarios de una usuaria en redes tras el mensaje de Daniella.

Cabe recordar que al inició el certamen de belleza en Tailandia se vio envuelto en una polémica cuando su director Nawat Itsaragrisil, llamó la atención públicamente a Miss México, Fátima Bosch, tras no publicar contenido promocional en sus redes sociales.

Fátima Bosch
Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025: es de México y así la coronaron | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.
