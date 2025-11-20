Claudia Bahamón conmueve con palabras para Vanessa Pulgarín antes de Miss Universo: "Es tu sueño"

Vanessa Pulgarín está lista para brillar en la elección y coronación de Miss Universo 2025. La reina de todos los colombianos dejó en alto al país días antes en Tailandia, país anfitrión de esta edición número 74 del certamen de belleza más importante del mundo.

¿Por qué Claudia Bahamón conoce a Vanessa Pulgarín?

Para convertirse en Miss, Vanessa Pulgarín participó en Miss Universe Colombia, el reality, producción que se transmitió por el Canal RCN y fue conducida por la presentadora Claudia Bahamón.

Claudia Bahamón, quien vio la participación de Vanessa Pulgarín en el reality y fue testigo de la preparación de la modelo antioqueña, dedicó una publicación en su perfil oficial de Instagram, en la que consignó los mejores deseos para la Miss Colombia.

Claudia Bahamón conduciendo Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

Con una fotografía del día en el que Vanessa Pulgarín fue elegida como Miss Universe Colombia, Claudia Bahamón remarcó que la paisa está lista para representar al país en Miss Universo.

¿Qué escribió Claudia Bahamón a Vanessa Pulgarín previo a la final de Miss Universo 2025?

La presentadora, quien es la conductora de MasterChef Celebrity, escribió que tuvo el privilegio de ver crecer a Pulgarín en el reality, razón por la que aseguró que su compatriota va a brillar ante en mundo.

Enseguida, agregó que Vanessa Pulgarín está viviendo su sueño, así que le escribió unas sentidas palabras a la reina de todos los colombianos.

Algunos apuestan porque Vanessa Pulgarín será la nueva Miss Universo | Foto del Canal RCN.

"Sé que este ha sido tu sueño por muchos años. Quiero decirte que lo estás haciendo increíble. Que me llenas de orgullo, no solo por todo lo que has alcanzado, sino por lo que te has demostrado a ti misma. Eres el resultado de tu propósito, tu disciplina y una determinación que inspira a cualquiera que te vea y conozca de tu historia", comunicó Claudia Bahamón.

Finalmente, la host de TV deseó que Pulgarín sea Miss Universo y que se le abran puertas en todos los sentidos, mientras que, señaló que el país entero se encuentra haciendo fuerza por la paisa.