Jessi Uribe causa sensación con emotivo momento junto a Paola Jara: “No te dejamos”

Jessi Uribe, el popular cantante de música popular, dejó sorprendidos a sus millones de seguidores al compartir un emotivo y divertido momento junto a su esposa, Paola Jara, y su pequeña hija, Emilia.

Artículos relacionados La abuela La casa de los famosos Colombia La Abuela, de La casa de los famosos, reapareció con un cuerpazo: "ahora sí, qué pollo hay pa' mí"

¿Cómo sorprendieron Jessi Uribe y Emilia a Paola Jara mientras intentaba hacer ejercicio?

Desde la llegada de la bebé en noviembre, la pareja ha mostrado visiblemente emocionada compartiendo con sus fans los varios momentos de su vida como padres de la pequeña.

En el video que Jessi Uribe publicó en sus redes sociales, donde cuenta con más de 7 millones de seguidores, se puede ver un espacio del hogar que funciona como gimnasio.

Artículos relacionados Talento internacional ¿Murió Bruce Willis? Mensaje de su esposa preocupa a sus fans en redes sociales

Allí, Jessi aparece bailando mientras sostiene a Emilia, quien en varias ocasiones le da tiernos besos.

Jessi Uribe conquista corazones con escena inesperada junto a Paola Jara. (Foto: Buen día, Colombia)

Al fondo, Paola intenta mantener su rutina de ejercicio, pero el cantante parece tener otros planes: en varias escenas, Jessi Uribe interrumpe a Paola Jara para darle tiernos besos y bailar con ella.

La publicación, titulada “No te dejamos entrenar”, se llenó rápidamente de corazones y reacciones positivos hacía la complicidad que tiene la pareja de cantantes y lo enamorados que se muestran.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante el adorable momento de Jessi Uribe y Paola Jara?

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Fans elogiaron por supuesto a la familia con mensajes como “qué ternura”, “qué belleza” o “amo a esta familia” y además de muchas reacciones con emojis de corazones.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio genera preocupación tras revelar su actual estado de salud: “ayer no me dio”

Sin embargo, también surgieron algunas críticas y consejos para Paola, quienes señalaron que la técnica de algunos ejercicios podría mejorarse pues según ellos, la postura no era la adecuada.

Otros internautas aprovecharon para preguntar cuándo podrán conocer el rostro completo de Emilia, ya que, como se sabe, Paola Jara y Jessi Uribe se unieron a los famosos que no revelan la imagen de la bebé.

Jessi Uribe conquista corazones con escena inesperada junto a Paola Jara. (Foto: AFP)

Pese a que Paola Jara, recientemente, en una dinámica de preguntas que hizo en sus redes sociales, respondió a esta inquietud diciendo que, por el momento, no sucederá, y que priorizan la seguridad de la bebé antes de mostrarla públicamente.

Asegurando que no lo descartan del todo y que, aunque por ahora no lo mostrarán, existe la posibilidad de que ocurra en el futuro.