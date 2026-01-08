Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Jessi Uribe causa sensación con emotivo momento junto a Paola Jara: “No te dejamos”

Jessi Uribe protagoniza un tierno y divertido momento junto a Paola Jara que encantó a sus fans.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Jessi Uribe genera ternura y risas con inesperado momento junto a Paola Jara
Jessi Uribe conquista corazones con escena inesperada junto a Paola Jara. (Foto: AFP)

Jessi Uribe, el popular cantante de música popular, dejó sorprendidos a sus millones de seguidores al compartir un emotivo y divertido momento junto a su esposa, Paola Jara, y su pequeña hija, Emilia.

Artículos relacionados

¿Cómo sorprendieron Jessi Uribe y Emilia a Paola Jara mientras intentaba hacer ejercicio?

Desde la llegada de la bebé en noviembre, la pareja ha mostrado visiblemente emocionada compartiendo con sus fans los varios momentos de su vida como padres de la pequeña.

En el video que Jessi Uribe publicó en sus redes sociales, donde cuenta con más de 7 millones de seguidores, se puede ver un espacio del hogar que funciona como gimnasio.

Artículos relacionados

Allí, Jessi aparece bailando mientras sostiene a Emilia, quien en varias ocasiones le da tiernos besos.

Jessi Uribe genera ternura y risas con inesperado momento junto a Paola Jara
Jessi Uribe conquista corazones con escena inesperada junto a Paola Jara. (Foto: Buen día, Colombia)

Al fondo, Paola intenta mantener su rutina de ejercicio, pero el cantante parece tener otros planes: en varias escenas, Jessi Uribe interrumpe a Paola Jara para darle tiernos besos y bailar con ella.

La publicación, titulada “No te dejamos entrenar”, se llenó rápidamente de corazones y reacciones positivos hacía la complicidad que tiene la pareja de cantantes y lo enamorados que se muestran.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante el adorable momento de Jessi Uribe y Paola Jara?

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Fans elogiaron por supuesto a la familia con mensajes como “qué ternura”, “qué belleza” o “amo a esta familia” y además de muchas reacciones con emojis de corazones.

Artículos relacionados

Sin embargo, también surgieron algunas críticas y consejos para Paola, quienes señalaron que la técnica de algunos ejercicios podría mejorarse pues según ellos, la postura no era la adecuada.

Otros internautas aprovecharon para preguntar cuándo podrán conocer el rostro completo de Emilia, ya que, como se sabe, Paola Jara y Jessi Uribe se unieron a los famosos que no revelan la imagen de la bebé.

Jessi Uribe genera ternura y risas con inesperado momento junto a Paola Jara
Jessi Uribe conquista corazones con escena inesperada junto a Paola Jara. (Foto: AFP)

Pese a que Paola Jara, recientemente, en una dinámica de preguntas que hizo en sus redes sociales, respondió a esta inquietud diciendo que, por el momento, no sucederá, y que priorizan la seguridad de la bebé antes de mostrarla públicamente.

Asegurando que no lo descartan del todo y que, aunque por ahora no lo mostrarán, existe la posibilidad de que ocurra en el futuro.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Amaia Montero del grupo "La Oreja de Van Gogh" canta en el Centro de Convenciones ATLAPA. Talento internacional

Así fue la conmovedora carta que la Oreja de Van Gogh entregó a Amaia Montero

La Oreja de Van Gogh y Amaia Montero protagonizaron un intercambio de mensajes que confirmó su conexión tras 17 años.

Yeison Jiménez llamó la atención tras un gesto hacia una artista callejera Yeison Jiménez

EN VIDEO: Yeison Jiménez sorprendió con inesperado gesto hacia una artista callejera de Manizales

Yeison Jiménez llamó la atención tras un gesto hacia una artista callejera en Manizales, hecho que fue registrado en video.

Paola Jara habla sin filtros sobre cómo vive la maternidad y los retos que vienen. Paola Jara

Paola Jara habla sobre su maternidad y cómo la combinará con su carrera: “Estoy viviendo el día a día”

Paola Jara habló de los retos de equilibrar la maternidad con su carrera musical tras el nacimiento de Emilia.

Lo más superlike

Alexa Torres comparte cómo vivió el evento previo a La casa de los famosos La casa de los famosos

Alexa Torres se llena de emotivos mensajes y apoyo tras mostrar evento de La casa de los famosos

Alexa Torres compartió su experiencia tras la rueda de prensa de La casa de los famosos y recibió apoyo de sus fans.

Especialistas señalan que el cerebro humano tiene límites para sostener relaciones cercanas y estables. Salud

Esta es la cantidad de amigos que puede tener un ser humano, según expertos

Yeferson Cossio se pronuncia tras su hospitalización. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio genera preocupación tras revelar su actual estado de salud: “ayer no me dio”

Messi sorprende al hablar Rosalía Lionel Messi

Messi sorprende al hablar Rosalía y contar por qué le pediría una foto: “es increíble”

Mujer sosteniendo a su hijo - Examen cerebral. Talento internacional

Reconocida actriz sometió a su hijo a delicada operación en el cerebro