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Aida Merlano rompe el silencio y revela chats sobre lo vivido con 'El Agropecuario': "Fue un infierno"

Aida Victoria Merlano sorprendió al revelar chats con ‘El Agropecuario’, mostrando que lo vivido con él fue un verdadero infierno.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Aida Victoria Merlano reveló chats de 'El Agropecuario'
Aida Victoria Merlano generó revuelo en redes al mostrar algunos chats de lo que vivió junto a su expareja. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano rompió su silencio en una reciente entrevista para el pódcast Vos Podés, donde reveló chats con 'El Agropecuario' y dio detalles sobre cómo fue su relación.

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¿Qué dijo Aida Victoria Merlano en el pódcast Vos Podés sobre su relación con 'El Agropecuario'?

Recientemente, la influencer y empresaria barranquillera Aida Victoria Merlano participó en el pódcast de Tatiana Franko, donde reveló detalles inéditos sobre su relación con Juan David Tejada, conocido en redes como 'El Agropecuario'.

Aida Victoria Merlano habla de su relación con 'El Agropecuario'
Aida Merlano reveló chats de lo que vivió con Juan David Tejada 'El Agropecuario'. (Foto: Canal RCN)

Durante la conversación, la joven de 26 años explicó que, aunque la relación inició en buenos términos, todo cambió con el tiempo, especialmente durante su embarazo, etapa en la que, según sus palabras, la situación se convirtió en un verdadero “infierno”.

De acuerdo con su testimonio, habría sido víctima de v!ol3nci4 psicológica y económica, asegurando que el hombre la presionaba constantemente para entregarle dinero bajo el argumento de que estaban construyendo un patrimonio juntos. Incluso, respaldó sus declaraciones mostrando algunos chats.

Asimismo, relató otro episodio que impactó a sus seguidores y que la llevó a quebrarse en llanto durante la entrevista, dejando ver la carga emocional que aún le genera recordar lo vivido.

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¿Qué otro episodio relató Aida Victoria Merlano sobre su relación con 'El Agropecuario' en Vos Podés?

Uno de los momentos más delicados de su relato tiene que ver con el instante en que tomó conciencia de lo que estaba viviendo.

Aida explicó que Juan David habría intentado agr3dirl4 físicamente en varias ocasiones, una situación que la llevó a buscar ayuda profesional e iniciar una valoración psicológica que, según contó, le permitió cambiar su perspectiva.

En ese mismo contexto, también relató episodios de presunta manipulación emocional, en los que, asegura, su expareja utilizaba argumentos religiosos para influir en sus decisiones.

Yo peleaba y me ponía alabanzas… me decía que eran ataques del enemigo para romper la relación”, señaló.

Aida Merlano revela chats de lo que vivió con Juan David Tejada 'El Agropecuario'
Aida Victoria Merlano expuso chats que revelarían supuesta "manipulación" por parte de su expareja. (Foto: Freepik)

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¿Cómo respondió 'El Agropecuario' a las declaraciones de Aida Victoria Merlano sobre su relación?

Hasta el momento, 'El Agropecuario' no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones hechas por Aida en la entrevista, por lo que no ha dado su versión frente a los señalamientos expuestos.

Sin embargo, en sus redes sociales se ha mostrado activo compartiendo contenidos de su vida cotidiana, especialmente momentos junto a sus tres hijos, sin hacer referencia directa a la polémica.

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