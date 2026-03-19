Carolina Ramírez revela su impactante cambio físico tras su embarazo: así luce

El pasado 7 de febrero, la reconocida actriz, Carolina Ramírez, recordada por su gran interpretación en La Hija del mariachi como Rosario Guerrero, reveló que está esperando a su primer hijo.

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La talentosa actriz hizo este importante anuncio a través de sus redes sociales, siendo la portada una revista, en donde dio los detalles sobre esta maravillosa etapa; además, dejó ver cómo luce su pancita.

Recientemente, Carolina dejó ver cuáles han sido los cambios que le ha generado su proceso de gestación y habló de ello sin filtros.

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¿Cómo luce Carolina Ramírez durante su embarazo?

En sus últimas historias publicadas en horas de la mañana de este jueves 19 de marzo, Carolina Ramírez generó reacciones al aparecer sin filtro ni maquillaje.

La actriz habló sin tapujos y dejando la cámara muy cerca a su rostro, dejó ver las manchas y el melasma que tiene en su piel, pues claramente se ve los cambios en su cara.

Carolina Ramírez deja ver su rostro al natural en embarazo. (Foto: Freepik)

Carolina dijo que eso es producto de embarazo, pero que, al ver a su pancita, “se le pasa”, así como algún día, esas manchitas desaparecerán de su piel

¿Qué dijo Carolina Ramírez tras su sorprendente cambio por el embarazo?

Tal cual lo dejó ver en sus videos en Instagram, a Carolina Ramírez le importa poco los cambios que le ha traído su embrazado, pues sabe que es temporal mientras su proceso de gestación, por lo que se ha dejado ver muy relajada por cómo luce.

Claramente, este proceso natural de la vida no solo lo vive la actriz, sino muchas mujeres, ya que cada una tiene un proceso diferente y por supuesto, cada cuerpo reacciona de muchas amneras y ese trató de ser su mensaje: gozar el proceso y disfrutar de los cambios, porque es algo temporal.

¿Carolina Ramírez usó filtro en sus redes sociales?

La actriz no dejó pasar la situación para hacer reír a sus seguidores con respecto a cómo luce ahora y es que, en otras historias, decidió ponerse diferentes filtros que cubrieran las manchas de su piel y hasta dio con uno que tiene bigote, cubriendo perfecto el melasma de esa zona.

Por ahora, Carolina Ramírez sigue disfrutando de su embarazo y seguirá compartiendo todos los cambios que esta etapa le ha traído.