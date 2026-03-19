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Anuel AA vuelve a dar de qué hablar por su físico tras reaparecer en cumpleaños de su hija Cattleya

Anuel AA volvió a generar impacto tras reaparecer en el cumpleaños de su hija Cattleya, donde su físico llamó la atención.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Anuel AA reaparece en el cumpleaños de Cattleya y su físico desata comentarios
Anuel AA reaparece en el cumpleaños de Cattleya y su físico desata comentarios. (Foto AFP: Robyn Beck).

El reconocido cantante puertorriqueño Anuel AA volvió a apoderarse de las tendencias digitales tras su reciente aparición en el cumpleaños de su hija Cattleya, donde su físico no pasó desapercibido y desató todo tipo de reacciones entre sus seguidores en redes sociales.

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¿Anuel AA no le celebró el cumpleaños a su hija Cattleya?

El pasado fin de semana, Yailin, la más viral se volvió tema de conversación en redes sociales luego de compartir detalles de la fiesta que organizó para celebrar los tres años de su hija Cattleya. En esa ocasión, la ausencia de Anuel AA fue lo que más llamó la atención.

Anuel AA se dejó ver nuevamente y sorprendió con su aspecto actual.
Así reapareció Anuel AA tras la preocupación que generaron sus videos. (AFP/ Robyn BECK)

Sin embargo, siete días después de este hecho, el cantante mostró en sus redes sociales que sí habría celebrado esta fecha especial. Lo hizo con una emotiva fotografía en la que aparece posando con la menor en brazos, junto a un gran pastel de cumpleaños.

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Además, el artista cambió su foto de perfil en Instagram por una imagen de Cattleya, tomada durante una sesión fotográfica que Yailin le realizó a la niña con motivo de su cumpleaños.

¿Cómo luce actualmente Anuel AA tras reaparecer en el cumpleaños de su hija Cattleya?

Aunque el emotivo momento generó reacciones entre sus seguidores, lo que terminó llevándose la atención una vez más fue el aspecto físico del cantante, quien continúa luciendo una figura mucho más delgada en comparación con la que tenía cuando estaba en una relación con Yailin La Más Viral.

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En la fotografía compartida a través de su cuenta oficial de Instagram se puede apreciar al artista con una figura estilizada que marca de forma más pronunciada sus facciones. Ante esto, internautas no dudaron en señalar que podría estar pasando por problemas de salud, pues ya lleva bastante tiempo luciendo de esta manera.

Sin embargo, Anuel no se ha referido a temas de salud, por lo que estas especulaciones no han sido confirmadas. Vale la pena destacar que este no es el único factor por el que una persona puede adelgazar, por lo que su cambio físico sigue siendo motivo de debate entre sus seguidores.

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