Epa Colombia podría ser trasladada de prisión, tras escándalos por su comportamiento

En las últimas horas Epa Colombia se ha vuelto tendencia tras revelaciones que hizo Noticias RCN, acerca de los privilegios que tendría la reclusa en prisión, pues un documento oficial habría expuesto los comportamientos de Daneidy Barrera.

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La reconocida empresaria y personalidad de redes sociales, está cumpliendo una condena de cinco años y dos meses de prisión, debido a que en 2019 dañó bienes ajenos y desde entonces, ha estado en un lío jurídico.

En enero de 2025, Daneidy fue privada de la liberta y luego de estar en el Buen Pastor, fue recluida en la Escuela de Carabineros en Bogotá, en donde al parecer, su conducta no ha sido la correcta, por ello, se estaría hablando de un posible traslado de prisión.

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¿Cuáles son los escándalos que salieron de Epa Colombia en prisión?

Mencionado anteriormente, Noticias RCN reveló un documento oficial en donde se expone un informe de las posibles malas conductas de Epa Colombia en prisión, en donde de hecho, se han convertido en un privilegio.

Tras escándalos, Daneidy Barrera enfrentaría traslado de prisión. (Foto: Freepik)

Según la investigación, a Daneidy se le ha encontrado cinco celulares y hasta ha salido de prisión, pues hay un video que registraría su movilización.

La empresaria fue vista en un vehículo de alta gama color morado, el cual, de acuerdo con ella, sería un regalo para su pareja, pero, e incluso, el auto estaba parqueado en un lugar en el que no debería estar.

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Por otro lado, se supo que Epa Colombia ha tenido altercados con otras reclusas y, además, en su contra hay muchas quejas. Así mismo, se conoció que hay guardias de Policía advertidos por ella.

En el informe, se expuso que la mujer ha tenido otros comportamientos indebidos como la música a todo volumen, pues justificó que tuvo permiso de ello hasta cierta hora.

Epa Colombia en riesgo de traslado tras informe en prisión. (Foto: Freepik)

¿Cuáles serán las consecuencias en contra de Epa Colombia tras su mal comportamiento en prisión?

Siguiendo con la investigación, de acuerdo con Noticias RCN, el Ministerio de Defensa estaría estudiando la posibilidad de que Epa Colombia sea trasladada a otra prisión y podría volver al Buen Pastor.

Así mismo, uniformados entrarían en una investigación, debido a las faltas disciplinarias, pues se necesita esclarecer los hechos de cómo Daneidy pudo acceder a tantos privilegios.