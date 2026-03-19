Salen a la luz los escándalos y privilegios de Epa Colombia en prisión: salidas y celulares

Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia, está cumpliendo una sentencia de cinco años y dos meses luego de haberse comprobado que, durante 2019 hizo daño a bienes públicos cuando arremetió en contra de una estación de Transmilenio.

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Durante los últimos años, al parecer, la empresaria habría pagado multas por su delito, pero, en enero de 2025 fue enviada a prisión.

Actualmente, está cumpliendo su condena en la Escuela de Carabineros de Bogotá, pero antes estuvo en el Buen Pastor. Tras meses de no saberse nada sobre ella, ha surgido un escándalo por sus conductas desde prisión.

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¿Qué ha hecho Epa Colombia desde la prisión?

De acuerdo con un informe de Noticias RCN, se conoció un documento en el que se evidencian las malas conductas de Daneidy Barrera en prisión, como el uso de celulares, pues se dice que se le ha encontrado cinco teléfonos diferentes.

Informe expone escándalos de Daneidy Barrera en prisión. (Foto: Freepik)

Así mismo, al parecer, ha advertido a algunos guardias de Policía y, de hecho, hasta ha salido de prisión en un vehículo morado en septiembre de 2025.

En diciembre de ese mismo año, se conoció que Epa Colombia habría tenido una discusión con otra mujer y según el informe, esto se generó por las diferencias personales que tienen ambas mujeres.

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Por otro lado, en enero de 2026, Daneidy protagonizó otro escándalo luego de estar escuchando música a todo volumen en su celda y ella habría dicho que tenía permiso de esto hasta las 8:00 p.m.

¿Qué podría pasar con Epa Colombia tras su mal comportamiento en prisión?

En este mismo informe revelado por Noticias RCN, también salió a la luz que, en prisión se han recibido varias quejas en contra de Epa Colombia, debido a que su comportamiento estaría incomodando a otras reclusas.

Revelan polémicas de Eap Colombia en prisión. (Foto: Freepik)

De hecho, lo que se reveló en el documento expone lo que ha hecho Daneidy a romper las reglas desde la cárcel, pero no se ha especificado quién, cómo y cuándo la ha ayudado para obtener los celulares y para poder salir en su auto lujoso.

Con respecto al auto, Epa reveló que era un regalo para su pareja, sin embargo, no hay claridad de los hechos de cómo tiene privilegios entro de prisión.

Por ahora, no se reveló más sobre el informe, si se están adelantando las investigaciones de cómo la empresaria tiene tantos privilegios y de qué podría pasar con ella en caso de que se llegue a una conclusión con la indagación.