Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Salen a la luz los escándalos y privilegios de Epa Colombia en prisión: salidas y celulares

Un informe de Noticias RCN expuso los escándalos de Epa Colombia, quien ha tenido privilegios y malas conductas en prisión.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Informe expone escándalos de Daneidy Barrera en prisión
Informe revela escándalos de Epa Colombia en prisión. (Foto: Canal RCN -Freepik)

Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia, está cumpliendo una sentencia de cinco años y dos meses luego de haberse comprobado que, durante 2019 hizo daño a bienes públicos cuando arremetió en contra de una estación de Transmilenio.

Artículos relacionados

Durante los últimos años, al parecer, la empresaria habría pagado multas por su delito, pero, en enero de 2025 fue enviada a prisión.

Actualmente, está cumpliendo su condena en la Escuela de Carabineros de Bogotá, pero antes estuvo en el Buen Pastor. Tras meses de no saberse nada sobre ella, ha surgido un escándalo por sus conductas desde prisión.

Artículos relacionados

¿Qué ha hecho Epa Colombia desde la prisión?

De acuerdo con un informe de Noticias RCN, se conoció un documento en el que se evidencian las malas conductas de Daneidy Barrera en prisión, como el uso de celulares, pues se dice que se le ha encontrado cinco teléfonos diferentes.

Revelan polémicas de Eap Colombia en prisión
Informe expone escándalos de Daneidy Barrera en prisión. (Foto: Freepik)

Así mismo, al parecer, ha advertido a algunos guardias de Policía y, de hecho, hasta ha salido de prisión en un vehículo morado en septiembre de 2025.

En diciembre de ese mismo año, se conoció que Epa Colombia habría tenido una discusión con otra mujer y según el informe, esto se generó por las diferencias personales que tienen ambas mujeres.

Artículos relacionados

Por otro lado, en enero de 2026, Daneidy protagonizó otro escándalo luego de estar escuchando música a todo volumen en su celda y ella habría dicho que tenía permiso de esto hasta las 8:00 p.m.

¿Qué podría pasar con Epa Colombia tras su mal comportamiento en prisión?

En este mismo informe revelado por Noticias RCN, también salió a la luz que, en prisión se han recibido varias quejas en contra de Epa Colombia, debido a que su comportamiento estaría incomodando a otras reclusas.

Informe revela escándalos de Epa Colombia en prisión
Revelan polémicas de Eap Colombia en prisión. (Foto: Freepik)

De hecho, lo que se reveló en el documento expone lo que ha hecho Daneidy a romper las reglas desde la cárcel, pero no se ha especificado quién, cómo y cuándo la ha ayudado para obtener los celulares y para poder salir en su auto lujoso.

Con respecto al auto, Epa reveló que era un regalo para su pareja, sin embargo, no hay claridad de los hechos de cómo tiene privilegios entro de prisión.

Por ahora, no se reveló más sobre el informe, si se están adelantando las investigaciones de cómo la empresaria tiene tantos privilegios y de qué podría pasar con ella en caso de que se llegue a una conclusión con la indagación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Internautas proponen que hija de Andrea Valdiri sea Miss Universe Colombia Andrea Valdiri

¿Hija de Andrea Valdiri como Miss Universe Colombia? Esto desató la propuesta

Una propuesta en redes puso a la hija de Andrea Valdiri en el centro de atención como posible Miss Universe Colombia. ¿Cuál fue el motivo?

Rumores rodean a Carmen Villalobos tras polémica ruptura Carmen Villalobos

¿Carmen Villalobos tendría un nuevo amor?: esto dijo sobre su relación amorosa

Carmen Villalobos rompió le silencio en medio de rumores sobre la supuesta infidelidad de su ex y aclara si está soltera.

Isabella Ladera confesó el vergonzoso hecho que ha presentado en su embarazo: ¿cuál? Talento internacional

Isabella Ladera confesó el vergonzoso hecho que ha presentado en su embarazo: ¿cuál?

Isabella Ladera divide opiniones en redes tras compartir inesperado incidente durante su embarazo.

Lo más superlike

Cintia Cossio se cae esquiando en la nieve y así reaccionó Cintia Cossio

Cintia Cossio vivió un aparatoso accidente mientras estaba de vacaciones: ¿está bien?

Cintia Cossio sufrió una caída mientras esquiaba en sus vacaciones, pero tomó la situación con humor en redes.

Alexa Torrex sorprende con mensaje a Tebi: “me gusta verte sin camisa” La casa de los famosos

Alexa Torrex hizo sorprendente confesión sobre Tebi: “me gusta verte sin camisa”

Shakira se hace viral por ayudar a trabajadores peruanos Shakira

Shakira logra que trabajadores peruanos obtengan vacaciones en una playa paradisíaca: ¿qué hizo?

Estos alimentos evitan contraer el cáncer según la IA, ¿cuáles y por qué ayudan para la salud? Salud y Belleza

Estos alimentos ayudan a prevenir el cáncer según la IA, ¿cuáles y por qué son buenos para la salud?

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo? Christian Nodal

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo?