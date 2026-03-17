¿Epa Colombia regresó a las redes sociales? Video causó furor entre sus fans

La reconocida influenciadora Daneidy Barrera, mejor conocida nacionalmente como Epa Colombia, volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que se viralizara un video suyo, lo que generó confusión entre sus seguidores, quienes pensaron que había regresado a las plataformas digitales, pese a que actualmente cumple una condena en la cárcel.

¿Epa Colombia retomó la creación de contenido en las redes sociales desde el centro de reclusión?

Epa Colombia generó revuelo en redes sociales tras la aparición de un video suyo durante la mañana de este martes 17 de marzo, lo que llevó a muchos a pensar que habría retomado la creación de contenido desde el centro de reclusión.

Epa Colombia se encuentra privada de la libertad desde el 27 de enero de 2025. (Foto: Canal RCN)

En el clip, la influenciadora aparece arreglada frente a la cámara mientras promociona productos de belleza capilar de su empresa, lo que emocionó rápidamente a sus seguidores.

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Sin embargo, el video no es reciente. Se trata de contenido grabado meses atrás, lo que acabó con la ilusión de quienes por un momento creyeron que estaba activa nuevamente en redes sociales.

Karol Samantha habla del caso de Epa Colombia/Buen día, Colombia/Noticias RCN

La publicación, compartida a través del perfil de Instagram de Karol Samantha, prometida de la creadora de contenido, desató múltiples reacciones. Comentarios como “Me emocioné, luego volví a la realidad”, “Qué alegría verla, ojalá pronto esté en libertad” y “¿Ya salió?” fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores.

Y es que el video terminó generando confusión entre sus seguidores, quienes por un momento creyeron que Epa Colombia había regresado a las redes sociales, aunque en realidad se trata de contenido grabado tiempo atrás.

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¿Cuántos años debe permanecer Epa Colombia privada de la libertad?

La creadora de contenido digital Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como Epa Colombia, fue sentenciada a una condena de aproximadamente 5 años y 3 meses (63 meses y 15 días) de prisión.

La pena que actualmente enfrenta la creadora de contenido fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia tras los actos de vandalismo contra TransMilenio cometidos en las protestas nacionales en 2019. Así mismo, pese a intentar una negociación efectiva por medio de sus abogados, los jueces negaron la extinción o reducción de la condena, obligándola a permanecer privada de la libertad.