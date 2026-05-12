Maleja Restrepo desató críticas tras curioso momento en presentación de su hija: “¿Y el solo de Lupe?”

La presentadora y creadora de contenido Maleja Restrepo volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de compartir un curioso video junto a su hija Guadalupe durante una presentación musical.

¿Qué pasó durante la presentación de Guadalupe, la hija de Maleja Restrepo y Tatán Mejia?

La publicación que rápidamente generó cientos de comentarios y reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en fijarse en un detalle que terminó llevándose toda la atención.

En las imágenes se escucha la voz de Maleja mientras grababa emocionada la presentación de su hija, quien tenía un espacio especial durante la interpretación musical para realizar un solo con su saxofón.

Artículos relacionados Karol G Karol G da señales confusas sobre su relación con Feid: ¿qué hizo?

Maleja se mostró emocionada tras esperaba el instante en el que Guadalupe tendría su intervención con el instrumento de viento.

Maleja Restrepo compartió tierno momento con su hija, pero terminó en inesperadas críticas. (Foto: Canal RCN)

Aunque el momento estaba centrado en la participación musical de la menor, lo que terminó llamando la atención de muchos usuarios fue la reacción de Maleja Restrepo durante el solo de saxofón.

Y es que, justo cuando Guadalupe comenzó a tocar, la voz de la creadora de contenido terminó opacando la interpretación.

¿Qué reacciones causó la voz de Maleja Restrepo en la presentación de Guadalupe?

En el video se escucha a Maleja cantar con emoción la canción “Cali Pachanguero”, mientras seguía grabando a su hija desde el público.

Artículos relacionados Fredy Guarín Andreina Fiallo avivó rumores de reconciliación tras video de Fredy Guarín presumiendo su atractivo

La situación provocó una ola de comentarios en redes sociales, especialmente de usuarios que aseguraron que querían escuchar el solo musical de Guadalupe, pero no lograron hacerlo debido a la voz de Maleja cantando la canción.

Maleja Restrepo compartió tierno momento con su hija, pero terminó en inesperadas críticas. (Foto: Canal RCN)

“Y al final me emocioné tanto que no se escuchó el solo”, escribió Maleja Restrepo junto al video que compartió con sus millones de seguidores.

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en llenarse de mensajes. Muchos usuarios tomaron la situación con humor.

“Objetivo: escucharla. Obstáculo: la mamá”, escribió una usuaria, comentario al que Maleja reaccionó con emojis de risa.

Otro seguidor comentó: “Yo la quería escuchar, pero Male no dejó”, mientras que otros escribieron mensajes como: “Jajaja yo esperando para escuchar” y “Bueno, ¿y en qué momento podemos escuchar a Lupe?”.