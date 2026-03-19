Una vez más, el mundo de las redes sociales y del entretenimiento se viste de luto tras conocerse la lamentable muerte de una reconocida influencer y estrella de televisión, que fue hallada sin vida en su departamento minutos después de que un famoso actor la visitara.

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¿Quién es la reconocida influencer que fue hallada sin vida en su departamento después de la visita de un actor?

Se trata de la reconocida estrella de televisión e influencer Aysegül Eraslan, de 27 años. Según medios locales, la joven fue reportada como desaparecida el pasado 13 de marzo, luego de que se perdiera todo contacto con ella sin dejar rastro.

Familiares de la influencer Aysegül Eraslan alertaron a las autoridades sobre su misteriosa desaparición. (Foto: Freepik)

Ante la preocupación, sus familiares alertaron a las autoridades, que iniciaron su búsqueda de inmediato. Al inspeccionar su departamento, los agentes hicieron un hallazgo inesperado: la influencer fue encontrada sin vida en el lugar.

Tras el descubrimiento, se dio inicio a las investigaciones correspondientes. En medio de las indagaciones, las autoridades revisaron cámaras de seguridad y encontraron que un reconocido actor de telenovelas la había visitado minutos antes de su fallecimiento.

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¿Quién es el famoso actor de telenovelas que visitó minutos antes del hallazgo del cuerpo sin vida de Aysegül Eraslan?

Las autoridades turcas interrogaron al actor Sunay Kurtulu, famoso por ser un galán de telenovelas, por quedar registrado en los videos de la cámara de seguridad ingresando y saliendo del departamento de Eraslan.

Sin embargo, fue puesto en libertad tras su declaración y sus abogados lanzaron un comunicado en redes sociales asegurando que su cliente no se encontraba en el lugar en el momento en que la mujer perdió la vida.

Asimismo, el actor, asesorado por su equipo, publicó un comunicado en redes enviando condolencias a la familia mientras las investigaciones siguen en curso para determinar qué le pasó a la joven de 27 años de edad.

Actor involucrado en la muerte de Aysegül Eraslan envió sus condolencias a la familia. (Foto: Freepik)

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¿De qué murió la estrella de televisión e influencer Aysegül Eraslan?

Aunque el cuerpo de Aysegül fue trasladado a Medicina Legal para establecer con precisión las causas de su fallecimiento, el informe forense aún no ha sido revelado públicamente.

Sin embargo, en medio de las investigaciones, las autoridades indicaron que al momento del hallazgo la joven presentaba moretones y lesiones considerables en distintas partes del cuerpo, especialmente en las muñecas, un detalle que ha generado aún más interrogantes en torno al caso.