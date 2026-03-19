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Esposa de Bruce Willis le envió un curioso mensaje al actor en sus redes: ¿de qué se trata?

Emma Hemming, compartió un curioso mensaje en redes para su esposo Bruce Willis e internautas dividen opiniones.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Esposa de Bruce Willis le envió un curioso mensaje al actor en sus redes: ¿de qué se trata?
¿Cuál fue el reciente mensaje que le dejó la esposa de Bruce Willis en sus redes? | AFP: Angela Weiss

El nombre de Bruce Willis se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales hace un largo periodo de tiempo no solo por ser un reconocido actor de la industria de Hollywood, sino que también, por la enfermedad con la que fue diagnóstica desde hace varios años.

La enfermedad con la que fue diagnosticado Bruce Willis fue la demencia frontotemporal en la que ha recibido el tratamiento de especialistas médicos, quienes han estado pendientes de su estado de salud, pues en la actualidad, está en una casa de reposo tras el avance de su enfermedad.

Así también, Emma Hemming, la esposa de Bruce Willis compartió un reciente video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, una publicación por su cumpleaños.

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¿Cuál fue el emotivo mensaje que compartió la esposa de Bruce Willis por su cumpleaños?

Este 19 de marzo, es una de las fechas más especiales para Bruce Willis, quien está de cumpleaños y ha demostrado que, a pesar de tener demencia frontotemporal, la enfermedad no ha sido un impedimento para demostrar que ha estado bajo un tratamiento especializado para enfrentarla.

Esposa de Bruce Willis le envió un curioso mensaje al actor en sus redes: ¿de qué se trata?
Esto compartió Emam Hemming por el cumpleaños de Bruce Willis. | AFP: Theo Wargo

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Por esta razón, Emma Hemming compartió recientemente una publicación acerca del cumpleaños de Bruce Willis, expresándole con emotividad las siguientes palabras:

“Hoy celebramos el cumpleaños de Bruce. Este viaje con demencia frontotemporal (FTD) me ha abierto los ojos a la realidad que muchas familias enfrentan. Es lo que me inspiró a crear el Fondo Emma & Bruce Willis para crear conciencia sobre FTD, apoyar la investigación y estar al lado de los cuidadores que llevan tanto cada día”, agregó Emma hemming.

¿Cuál es la fundación que Bruce Willis tiene junto a su esposa a causa de la enfermedad que enfrenta?

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¿Qué fundación tiene Bruce Willis con su esposa? | AFP: Brad Barket

Cabe destacar que Emma Hemming no solo se ha destacado por ser una reconocida actriz, sino que también, por la fundación que creó con base a la enfermedad que tiene Bruce Willis, la cual es: The Emma & Bruce Willis Fund for Dementia Research and Caregiver Support, cual ayuda a la investigación de especialistas médicos acerca del origen de la demencia frontotemporal.

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