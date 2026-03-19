Isabella Valdiri, hija de la barranquillera Andrea Valdiri, es tendencia en redes luego de que usuarios propusieran que sea Miss Universe Colombia por una particular razón que no tardó en generar todo tipo de reacciones.

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¿Qué motivó a que usuarios en redes propusieran que la hija de Andrea Valdiri sea Miss Universe Colombia?

El pasado 13 de marzo, Isabella Valdiri, hija de la empresaria y creadora de contenido Andrea Valdiri, se robó la atención en redes sociales tras la celebración de sus 15 años, en un evento que no pasó desapercibido.

Proponen que hija de Andrea Valdiri sea Miss Universe Colombia. (Foto: Canal RCN)

Durante la fiesta, la joven destacó no solo por lucir un elegante vestido azul aguamarina, sino también por su talento al tocar el violín y su seguridad frente a las cámaras, cualidades que llamaron la atención de los asistentes y usuarios en redes.

Precisamente, las fotos de su book de recuerdos de 15 años que se filtraron en redes sociales impulsaron a varios internautas a proponerla como una posible candidata a Miss Universe Colombia, pues en ellas la joven destacaba por su seguridad y la naturalidad de sus poses frente a la cámara.

Soy de Venezuela y pienso que esta niña debe ser Miss Universe Colombia. Lo tiene todo", escribió una usuaria.

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¿Puede Isabella Valdiri, hija de Andrea Valdiri, participar en Miss Universe Colombia?

Sí, podría, pero no de manera inmediata. El concurso Miss Universe Colombia establece requisitos claros, entre ellos la edad: las participantes deben ser mayores de 18 años al momento de competir.

Por lo tanto, la hija de la barranquillera tendría que esperar a cumplir la mayoría de edad para poder postularse oficialmente.

Hija de Andrea Valdiri debe esperar tener 18 para poder concursar en Miss Universe Colombia. (Foto: Canal RCN)

¿Qué ha mencionado Andrea Valdiri de que su hija concurse en Miss Universe Colombia?

Hasta el momento, Andrea Valdiri no se ha pronunciado públicamente sobre la posibilidad de que su hija participe en Miss Universe Colombia.

La creadora de contenido no ha confirmado ni desmentido esta idea que surgió en redes, por lo que el tema se mantiene únicamente como una propuesta de los internautas.

Lo que sí ha dejado ver es que su enfoque está en brindarle lo mejor a su hija en esta etapa.

Prueba de ello fue el lujoso regalo de sus 15 años: un Mini Cooper S Cabrio 2026, un automóvil convertible de alta gama pensado para facilitar su movilidad y acompañarla en sus actividades diarias.