¿Carmen Villalobos tendría un nuevo amor?: esto dijo sobre su relación amorosa

A inicios de este 2026, se conoció que Carmen Villalobos estaría soltera, luego de que apareciera en un video junto a Majida Issa , en donde revelaron que no tendrían pareja; Sin duda, esto generó reacciones y especulaciones entre los internautas.

Artículos relacionados Jessi Uribe ¡Fin al misterio! Jessi Uribe mostró por primera vez el rostro de su hija Emilia: así luce la menor

Sin embargo, la colombiana y su expareja, Frederik Oldenburg, vuelven a ser tendencia en los últimos días, luego de que Carmen hiciera una fuerte relación sobre su soltería, mientras que, también se especula que su ex le habría sido infiel.

Artículos relacionados La casa de los famosos Prometido de Alexa Torrex rompe el silencio tras el beso que ella se dio con Tebi Bernal: ¿no va más?

¿Qué se sabe sobre la ruptura entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg?

En redes sociales se ha causado un gran revuelo, luego de que se filtrara un supuesto pantallazo de una fan de Carmen Villalobos, pues ella le escribe a la actriz, preguntándole por una información que ha rondado en internet sobre su expareja.

Carmen Villalobos habla de su vida amorosa. (Foto: Canal RCN)

Lo que se alcanza a leer, según ese chat, es que la colombiana le dice que “hagan lo que quieran, porque ella está destrozada”.

Para la interpretación de muchos, en caso de que este chat sea real, confirmaría que Carmen estaría aceptando que Frederik Oldenburg le habría sido infiel.

Artículos relacionados Carmen Villalobos Ella sería la mujer con la que Frederik Oldenburg le habría sido infiel a Carmen Villalobos.

¿Con quién le habría sido infiel Frederik Oldenburg a Carmen Villaobos?

Según medios e información en redes sociales, Frederik Oldenburg estaría con Marjanca Polutnik, reconocida por su participación en el reality Exatlon Slovenija, con quien publicó fotos en Instagram.

Los rumores rodean a Carmen Villalobos tras una ruptura polémica. AFP/ José R. Madera

En los comentarios del post, los internautas ya concluyeron que le mujer estaría saliendo con el ex de la colombiana y por eso lo cuestionaron, algunos creen que “cambió a la actriz por nada”, mientras que otros aplauden el supuesto romance.

Tras la publicación, los usuarios de Instagram dan por hecho que se estaría confirmando este nuevo romance, pero por ahora, no hay una información oficial por parte del presentador y la atleta.

¿Carmen Villalobos está soltera?

A través de todas las plataformas digitales, está circulando una entrevista de Carmen Villalobos, quien recientemente rompió el silencio tras las especulaciones sobre su expareja y dijo que esta enfocada en su trabajo.

Así mismo, se sorprendió a más de uno al confesar que “estaba soltera, pero nunca sola”, lo qe desató una ola reacciones.