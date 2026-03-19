En los últimos días, una gran variedad de internautas generó múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca del regreso de Altafulla a La casa de los famosos Colombia, quien se convirtió en el ganador de la temporada pasada.

Además, uno de los momentos más polémicos que ha tomado por sorpresa no solo a internautas, sino que también, a las celebridades, se trata acerca del reciente beso que Altafulla se dio con Yuli Ruíz.

Con base en esto, Alejandro Estrada trató de ocultas sus emociones, pero luego, se desahogó entre lágrimas con Tebi Bernal tras la reacción que tuvo Yuli Ruíz, con quien tuvo un vínculo sentimental días anteriores.

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¿Cuál fue la reciente conversación que Altafulla tuvo con Alejandro Estrada?

Tras el inesperado beso que Altafulla y Yuli Ruíz se dieron en La casa de los famosos Colombia, internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales, en especial, por la reacción de Alejandro Estrada.

Últimas palabras de Altafulla a Alejandro Estrada. | Foto: Canal RCN

Antes de la salida de Altafulla del reality, tuvo una conversación con Alejandro Estrada en la que le dio algunos consejos para tener sus propias estrategias de juego, expresándole las siguientes palabras:

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“Todos tienen derecho, pero tú tienes tus propias respuestas. Yo en mi momento, yo tenía diferencias con diez. Yo les decía, vale, tienes razón. Aparte, tienes quién te defienda. Esto es una causa de una sola persona, pero si hay cinco y tú le respondes a cada uno, ya son cinco personas opinando de ti”, agregó Altafulla.

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Con base en esto, Alejandro le manifestó que en varias ocasiones ha sentido que tiene ciertas diferencias con algunos de sus compañeros. Sin embargo, aceptó su respuesta.

Aunque en la conversación, Altafulla ni Alejandro mencionaron el beso que el cantante se dio con Yuli Ruíz, internautas han comentado que se sintió una leve “tensión” entre ambos.

¿Cómo fue el beso entre Altafulla y Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia?

¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada al beso de Altafulla y Yuli Ruíz? | Foto: Canal RCN

Tras una dinámica que se llevó a cabo el pasado 18 de marzo en La casa de los famosos Colombia durante la semana de la tiranía, Altafulla y Yuli Ruiíz protagonizaron un inesperado beso.

Por este motivo, los televidentes dejaron una gran variedad de opiniones acerca del inesperado gesto que tuvo Alejandro no solo por el beso que Yuli Ruíz se dio con Altafulla, sino que también, por el inesperado comentario que hizo sobre el cantante.