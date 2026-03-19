En los últimos días, varios internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras la expectativa que tienen acerca del rostro de Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe.

Sin embargo, en las últimas horas, Jessi Uribe generó múltiples comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca de un emotivo video en el que mostró parte del rostro de Emilia.

Aunque por el momento, la pareja de artistas no ha mostrado con detalle el rostro de Emilia, se reflejó en la reciente publicación de Jessi Uribe que la pequeña tiene un gran parecido con su padre y la madre.

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¿Qué publicación compartió Paola Jara de su hija Emilia?

Cabe destacar que Paola Jara se ha destacado no solo por ser una de las cantantes colombianas más destacadas del género urbano colombiano, sino que también, por convertirse en madre por primera vez hace cuatro meses, fruto de su relación con Jessi Uribe.

Esto compartió Paola Jara de Emilia por sus cuatro meses. | Foto: Buen Día, Colombia

Así también, Paola ha demostrado tener una buena conexión con sus seguidores mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de siete millones de seguidores, en la que ha contado varios acontecimientos de su vida desde que se convirtió en madre por primera vez y el pasado 18 de marzo celebró los cuatro meses de Emilia, expresando las siguientes palabras:

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“Hoy Emilia cumple cuatro meses de edad. Los mejores meses de mi vida”, agregó Paola Jara.

Seguida de esta emotiva publicación, Paola demostró que se tatuó en uno de sus brazos la fecha del nacimiento de su hija, quien nació el 18 de noviembre del 2025 y, también, presumió sus piecitos.

¿Cuál fue la reciente publicación de Jessi Uribe en el que se refleja parte del rostro de Emilia?

¿Qué video compartió Jessi Uribe en el que se refleja psrte del rostro de Emilia? | Foto: Canal RCN

Hace pocas horas, Jessi Uribe compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de site millones y medio de seguidores, en el que se refleja parte del rostro de Emilia.

Aunque la pareja de artista ha mantenido en privado mostrar por completo el rostro de la pequeña, internautas dividen opiniones acerca de quién tiene más parecido con ella, si Paola o Jessi.