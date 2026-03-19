Reconocido cantante confesó que recayó en el consumo tras la muerte de Yeison Jiménez

El sábado 10 de enero, Colombia y el mundo de la música popular se vistieron de luto tras el fallecimiento del reconocido cantante Yeison Jiménez, quien partió en un trágico accidente aéreo.

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El artista quien estaría viajando desde Boyacá hasta Antioquia, perdió la vida cuando su avioneta cayó; según investigaciones, habría alcanzado a volar de tres a cinco minutos y con el impacto, la aeronave se prendió en llamas, destrozándose casi en su totalidad.

Además del piloto y Yeison, en la avioneta estaba cuatro integrantes más de su equipo de trabajo e incluso, uno de ellos era su primo, a quien él consideraba como un hijo.

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Tras conocerse la noticia de su muerte, hubo tanta conmoción entre sus seres queridos que, uno de sus amigos reveló una dura situación que vivió por su fallecimiento.

¿Quién es el cantante que confesó que recayó tras el fallecimiento de Yeison Jiménez?

A través de redes sociales se ha conocido que el famoso cantante de música popular, Jhon Alex Castaño, conocido como ‘El rey del chupe’, fue quien reveló que luego de conocer la noticia de la muerte de Yeison Jiménez, recayó en el consumo de bebidas.

Jhon Alex hace una dura confesión tras muerte de Yeison Jiménez (Foto/ Buen día, Colombia)

Sin duda, este informe causó conmoción entre los internautas, quienes siguen con la nostalgia que dejó el fallecimiento de uno de los artistas más queridos no solo en Colombia, sino en otros países de Latinoamérica.

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¿Qué dijo Jhon Alex Castaño al revelar que recayó tras el fallecimiento de Yeison Jiménez?

Según diferentes portales de entretenimiento, Jhon Alex Castaño recibió la noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez mientras que estaba fuera de la ciudad y hasta creyó que se trataría de un informe falso.

Confiesan recaída de cantante tras fallecimiento de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Pero, al comprobar que la noticia era real y que en serio su amigo y colega había perdido la vida, recibió la realidad de una manera dolorosa e inesperada.

Tras la tristeza que le generó la partida de Yeison, Jhon Alex Castaño dijo que había recaído en el consumo de bebidas después de mucho tiempo, considerando este acontecimiento, como uno de los más difíciles de su carrera musical.

Sin duda, el duelo por el fallecimiento de Yeison Jiménez no se ha terminado tras dos meses de su partida y su familia, amigos y seguidores, siguen revelando su nostalgia por la ausencia del cantante.