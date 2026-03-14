Aida Victoria Merlano causa revuelo tras mostrar tatuaje que un hombre se hizo con su nombre

Aida Victoria Merlano volvió a generar conversación en redes sociales luego de compartir un curioso momento con sus seguidores.

La creadora de contenido mostró que un hombre habría decidido tatuarse su nombre, lo que rápidamente desató reacciones y comentarios entre los internautas.

A través de sus historias y publicaciones, la empresaria barranquillera dejó ver el tatuaje, lo que muchos interpretaron como una muestra de admiración o afecto hacia ella.

Sin embargo, fiel a su estilo directo y humorístico, Aida aprovechó la situación para lanzar varios comentarios que no pasaron desapercibidos.

Aida Victoria Merlano se pronuncia tras ver que un hombre se tatuó su nombre. (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Aida Victoria del tatuaje?

Todo ocurrió cuando Aida Victoria publicó un video en el que aparece juntando su mano con la de un misterioso hombre.

En la grabación se observa claramente que el hombre tiene tatuado el nombre “Aida” en la muñeca, acompañado de un diseño que simula una línea de signos vitales.

El detalle llamó la atención de inmediato. Sin embargo, más allá de mostrar el diseño, la creadora de contenido acompañó el video con un mensaje que generó aún más comentarios entre sus seguidores.

“Por eso hay que hacerse láser en la qk”, escribió Aida, haciendo referencia, en tono humorístico, a que nunca se sabe con quién se puede cruzar una persona en la vida y que siempre hay que estar preparada para cualquier situación.

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La publicación rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron con sorpresa y curiosidad sobre la identidad del hombre que decidió tatuarse su nombre.

¿Qué dijo Aida Victoria sobre posibles relaciones?

Después de compartir el video, Aida Victoria volvió a pronunciarse sobre el tema con otra publicación en la que dejó clara su postura frente a las relaciones sentimentales en este momento de su vida.

La creadora de contenido publicó una foto en la que aparece sonriendo y escribió un mensaje en el que aseguró que, aunque alguien quiera tatuarse su cara o su nombre, eso no significa que ella vaya a iniciar una relación.

“Se puede tatuar la cara mía si quiere, pero ando como bolígrafo dañado, no le copio a nadie. Sigo en celibato”, expresó.

Cabe recordar que, tras su ruptura con el padre de su hijo y luego de haber sido vinculada sentimentalmente con otro hombre hace algunos meses, Aida Victoria ha manifestado públicamente que decidió mantenerse en celibato.

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La empresaria ha explicado en varias ocasiones que actualmente prefiere enfocarse en su hijo, en su bienestar emocional y en sus proyectos personales, por lo que no estaría interesada en iniciar una nueva relación por ahora.