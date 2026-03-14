Aida Victoria Merlano desató ternura al peinar a su bebé como John Travolta de joven: así luce

La reconocida influenciadora barranquillera Aida Victoria Merlano volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales luego de compartir un tierno momento junto a su bebé, Emiliano. La creadora de contenido desató una ola de reacciones al mostrar cómo decidió peinar al pequeño al estilo del icónico look juvenil de John Travolta.

¿Cómo se ve el hijo de Aida Victoria Merlano al estilo juvenil de John Travolta?

Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Aida Victoria Merlano publicó un corto audiovisual que generó cientos de reacciones.

El inesperado estilo de Emiliano: Aida lo peina como John Travolta de joven. (Foto Canal RCN).

En este, la creadora de contenido barranquillera mostró a su bebé, Emiliano, con un peinado inspirado en el icónico actor estadounidense John Travolta cuando era joven. Por ello, el menor apareció con su cabello completamente voluminoso y con un estilo rebelde que recordó a los looks característicos de los años 80.

“Hoy jugamos a los peinados”, manifestó la influenciadora.

El tierno momento no tardó en generar múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron lo adorable que luce el pequeño Emiliano con este divertido peinado inspirado en el recordado estilo juvenil del actor.

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¿Cómo reaccionaron los fans de Aida al ver a Emiliano peinado como John Travolta?

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida y desató una ola de comentarios en redes sociales, donde los usuarios destacaron lo adorable que luce el pequeño con este curioso peinado.

Aida Victoria Merlano desata ternura con el peinado más divertido de su bebé. (Foto Canal RCN).

Entre los mensajes más comentados estuvieron: “Emiliano siempre demostrando su estilo único”, “Aida, di la verdad, John Travolta es su verdadero padre y no el Agropecuario”, “Emiliano se ve que será todo un galán, y más con ese peinado”, “Ya quiero tener a mis propios hijos para experimentar con los peinados”, y “Las moms boys también podemos jugar a los peinados con nuestros hijos varones”.

Lo cierto es que con esto quedó claro que, con solo un peinado, Emiliano logró llevarse todas las miradas y conquistar los corazones de los fanáticos de su mamá.