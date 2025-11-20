Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Fans filtran la última aparición de Vanessa Pulgarín antes de la gran final de Miss Universo 2025

Varios seguidores lograron ver a Vanessa Pulgarín antes de arrancar al escenario de la final de Miss Universo 2025, así lucía.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Vanessa Pulgarín
Fans filtran la última aparición de Vanessa Pulgarín antes de la gran final de Miss Universo 2025 | Foto del Canal RCN.

Vanessa Pulgarín salió del hotel para dirigirse al lugar donde se llevará a cabo la elección y coronación de la edición número 74 de Miss Universo 2025.

Desde muy temprano, en horas de la madrugada prácticamente, la reina de todos los colombianos fue grabada por fans que la estaban esperando para poderla ver por última vez antes del magno evento.

¿Cuál fue la última aparición de Vanessa Pulgarín antes de la final de Miss Universo 2025?

En redes sociales comenzaron a filtrarse varios videos que muestran la última aparición de Miss Colombia antes de verla en el escenario de Miss Universo 2025, el cual es el Impact Arena en Pak Kret, en Tailandia.

En los clips, se puede observar el momento exacto en el que Vanessa Pulgarín sale del ascensor, mientras que varios le gritan y saludan por última vez, deseándole los mejores éxitos para el certamen de belleza.

Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín domina la portada de Miss Universo y muchos ya la dan por reina | Foto del Canal RCN.

Vanessa Pulgarín apareció con gafas oscuras, decidió usar un traje formal de color blanco, pero con un diseño dorado en una parte del blazer, además, se puso una larga bufanda que le dio altura a su look.

Mientras avanzaba para subirse al medio de transporte rumbo al Impact Arena, la reina de todos los colombianos saludó a sus simpatizantes, remarcando lo mucho que los quiere.

¿Por qué Vanessa Pulgarín madrugó para la gran final de Miss Universo 2025?

Vanessa Pulgarín madrugó porque resulta que en Tailandia la ceremonia de elección y coronación de Miss Universo 2025 es a las 8:00 a.m.

Debido a la diferencia horaria entre países, se buscó un horario propicio para que todos los continentes puedan ver la gala definitiva.

Es así como en Colombia, la transmisión de Miss Universo 2025 es este jueves 20 de noviembre a partir de las 8:00 p.m. en exclusiva por el Canal RCN, al igual que en la app y demás pantallas.

Vanessa Pulgarín ha tenido una notable participación en los días de concentración de Miss Universo, a la vez que se destacó en la preliminar. Por ente motivo, no se descarta que la modelo paisa gane y le dé la tercera corona universal a Colombia.

