Juanda Caribe se mostró conmovido antes de entrar a La casa de los famosos, ¿cuál es la razón?

Los participantes de La casa de los famosos 2026 han estado en el centro de la conversación digital al revelar cómo se preparan para asumir este reto. En esta ocasión, fue el turno de Juanda Caribe, quien se mostró conmovido tras recibir un inesperado mensaje por parte de su pareja.

¿Quién es Sheila Gándara, pareja de Juanda Caribe?

Sheila Gándara es la pareja de Juanda Caribe y, al igual que él, es una figura activa en el mundo de las redes sociales. Es creadora de contenido digital y se reconoce por ser colaboradora en varios proyectos de su pareja.

Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe / (Foto de Freepik y Canal RCN)

En mayo de 2025, la pareja anunció el nacimiento de su primera hija, Victoria, hecho que, afirman, fortaleció su vínculo familiar y ha sido mencionado por Juanda en distintas declaraciones públicas. A inicios de 2026, el comediante confirmó que su relación con Sheila continúa estable y que su prioridad es su familia.

¿Qué mensaje de despedida publicó la esposa de Juanda Caribe?

A través de Instagram, Sheila Gándara compartió un video compuesto por varios fragmentos junto a Juanda Caribe, en los que aparecen bailando, abrazándose y riéndose. En el video, escribió:

“Ese abrazo se queda conmigo. Me lo llevo como fuerza, como calma, como hogar. Yo me quedo aquí. Con el corazón apretadito esperando”.

En la descripción de la publicación, Sheila Gándara acompañó el video con unas palabras en las que le envió sus buenos deseos para el nuevo reto que está por asumir, resaltando sus cualidades e invitándolo a confiar en sí mismo.

¿Cuál fue la respuesta de Juanda Caribe?

Juanda Caribe no tardó en responder públicamente al mensaje de su esposa. A través de los comentarios del post, el humorista expresó el significado que tiene su familia en este momento de su carrera. También agradeció el acompañamiento de Sheila y reconoció que ha sido un apoyo clave durante los días previos a su ausencia.

“Hoy, en medio de los flashes y las luces, mi mirada solo te buscaba a ti. Lo realmente importante es que tú y mi hija algún día se sientan orgullosas de mí”, escribió.

Juanda Caribe dedica emotivo mensaje de despedida a su esposa / (Foto del Canal RCN)

El mensaje cerró resaltando el valor de su familia, a la que tiene presente mientras se alista para ingresar a La casa de los famosos 3, proyecto que se estrenará el 12 de enero a las 8:00 p.m, por Canal RCN y su aplicación oficial. Los detalles estarán en lacasadelosfamososcolombia.com