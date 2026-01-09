Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Juanda Caribe se mostró conmovido antes de entrar a La casa de los famosos, ¿cuál es la razón?

El influencer Juanda Caribe se mostró conmovido en los días previos a su ingreso a La casa de los famosos 2026.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Juanda Caribe se mostró conmovido en los días previos a su ingreso a La casa de los famosos 2026
Juanda Caribe se mostró conmovido en redes / (Foto del Canal RCN)

Los participantes de La casa de los famosos 2026 han estado en el centro de la conversación digital al revelar cómo se preparan para asumir este reto. En esta ocasión, fue el turno de Juanda Caribe, quien se mostró conmovido tras recibir un inesperado mensaje por parte de su pareja.

Artículos relacionados

¿Quién es Sheila Gándara, pareja de Juanda Caribe?

Sheila Gándara es la pareja de Juanda Caribe y, al igual que él, es una figura activa en el mundo de las redes sociales. Es creadora de contenido digital y se reconoce por ser colaboradora en varios proyectos de su pareja.

¿Quién es Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe?
Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe / (Foto de Freepik y Canal RCN)

En mayo de 2025, la pareja anunció el nacimiento de su primera hija, Victoria, hecho que, afirman, fortaleció su vínculo familiar y ha sido mencionado por Juanda en distintas declaraciones públicas. A inicios de 2026, el comediante confirmó que su relación con Sheila continúa estable y que su prioridad es su familia.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje de despedida publicó la esposa de Juanda Caribe?

A través de Instagram, Sheila Gándara compartió un video compuesto por varios fragmentos junto a Juanda Caribe, en los que aparecen bailando, abrazándose y riéndose. En el video, escribió:

“Ese abrazo se queda conmigo. Me lo llevo como fuerza, como calma, como hogar. Yo me quedo aquí. Con el corazón apretadito esperando”.

En la descripción de la publicación, Sheila Gándara acompañó el video con unas palabras en las que le envió sus buenos deseos para el nuevo reto que está por asumir, resaltando sus cualidades e invitándolo a confiar en sí mismo.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la respuesta de Juanda Caribe?

Juanda Caribe no tardó en responder públicamente al mensaje de su esposa. A través de los comentarios del post, el humorista expresó el significado que tiene su familia en este momento de su carrera. También agradeció el acompañamiento de Sheila y reconoció que ha sido un apoyo clave durante los días previos a su ausencia.

“Hoy, en medio de los flashes y las luces, mi mirada solo te buscaba a ti. Lo realmente importante es que tú y mi hija algún día se sientan orgullosas de mí”, escribió.

¿Cuál fue la respuesta de Juanda Caribe?
Juanda Caribe dedica emotivo mensaje de despedida a su esposa / (Foto del Canal RCN)

El mensaje cerró resaltando el valor de su familia, a la que tiene presente mientras se alista para ingresar a La casa de los famosos 3, proyecto que se estrenará el 12 de enero a las 8:00 p.m, por Canal RCN y su aplicación oficial. Los detalles estarán en lacasadelosfamososcolombia.com

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Altafulla reaparece con Juanda Caribe y revive su audio viral previo a La casa de los famosos Altafulla

Altafulla sorprende al bailar con participante de La casa de los famosos y recrear su trend viral

Altafulla sorprendió al recrear un trend viral junto a participante de la casa de los famosos Colombia antes de su ingreso.

¿Futbolistas en La casa de los famosos? La casa de los famosos

¿Futbolistas en La casa de los famosos? Los participantes revelaron quién debería entrar al reality

Los famosos de La casa de los famosos 2026 sorprendieron al revelar qué futbolistas les gustaría tener en el reality.

Manuela Gómez recordó su paso por Protagonistas de nuestra tele La casa de los famosos

Manuela Gómez sorprende al revelar los cambios que tuvo después de Protagonistas de Nuestra Tele

Manuela Gómez recordó su paso por Protagonistas de Nuestra Tele y explicó los cambios personales que ha tenido desde ese entonces.

Lo más superlike

Jhonny Rivera confiesa se vio obligado a dejar su finca Jhonny Rivera

Jhonny Rivera confiesa el motivo por el que se vio obligado a dejar su finca: “Se me acabó la paz”

El cantante Jhonny Rivera rompió el silencio y contó en redes sociales la razón por la que abandonó su finca en Pereira.

Belinda mostró una técnica que hace parte de su cuidado integral. Belinda

Belinda revela el tratamiento que forma parte de su rutina para cuidar la piel

Silvy Araujo mostró su pancita al cumplir 18 semanas de embarazo Influencers

Reconocida influencer sorprende al mostrar su pancita a las 18 semanas: “Ya no me cierra el jean”

Exjugador de fútbol muere repentinamente a los 30 años. Talento internacional

Luto en el deporte: exjugador de fútbol fallece a los 30 años durante un partido de baloncesto

El alcohol no solo afecta el hígado: también daña la memoria y la capacidad de crear recuerdos. Salud

Beber alcohol podría borrar los recuerdos, esto advierten expertos sobre su impacto cerebral